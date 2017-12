Mikhail Zygar: “Putin acabarà com Mugabe: o mor o l’hauran de forçar a marxar”

Com a fundador de l’únic canal independent de televisió a Rússia, Mikhail Zygar coneix bé la censura autoimposada als mitjans independents al seu país. Però assegura que la por és a perdre anunciants i diners, no la vida. “Pots ser tan independent com vulguis, però segurament seràs un periodista pobre”, bromeja Zygar, que va ser a Barcelona convidat pel CCCB. Ell, en canvi, ha aconseguit l’equilibri, i la seva feina d’investigació de l’entorn de Putin, plasmada al llibre All the Kremlin’s men, li ha fet guanyar diners i renom internacional.

¿El Kremlin va interferir en les eleccions nord-americanes?

Vinc dels EUA i potser és l’únic moment en la meva vida que Rússia serà el tema número u als EUA. Els mitjans nord-americans estan realment paranoics sobre la suposada conspiració russa contra els EUA. Nosaltres hem vist la mateixa paranoia durant dècades als mitjans estatals de Rússia, que intentaven explicar qualsevol problema com una conspiració dels Estats Units. Avui la majoria de russos ja ho veuen ridícul i fins i tot es fan bromes dient que si s’ha fos una bombeta al teu pis és probable que hagi sigut Obama que ha vingut i l’ha trencada.

¿Llavors són només teories de la conspiració?

Els nord-americans sabien que les teories que culpaven la CIA de tot eren mentida, perquè saben que la CIA i el Pentàgon són molt menys efectius del que sembla. Nosaltres sabem el mateix de la intel·ligència russa. El Kremlin és una administració molt burocràtica i caòtica. Aquesta idealització de Putin com el cervell d’una conspiració global és una gran exageració.

Però un exagent del KGB convertit en president dona peu a teories.

No va ser espia, això també és exageració. Era un buròcrata del KGB que va ser director d’un centre cultural a Dresden, a l’Alemanya de l’Est: mai va fer tasques d’espia.

Però van ser hackers russos els que van extreure dades dels ordinadors demòcrates i les van filtrar a Wikileaks.

Això és cert. Hi ha moltes empreses d’IT russes amb una llarga trajectòria organitzant fàbriques de trols i mecanismes online per estendre informacions falses. Han utilitzat aquestes tècniques durant anys de manera domèstica a Rússia, contra l’oposició i els mitjans independents russos. Però ho fan per diners. No hi ha cap pensament estratègic al darrere: no estaven intentant evitar que Clinton fos presidenta. Només volien generar un gran caos. Fins a l’últim moment el Kremlin estava segur que Clinton guanyaria. Dos dies abans de les eleccions als EUA, al Kremlin van començar a preparar-se per a la primera reunió amb la presidenta Clinton.

Empreses vinculades al Kremlin?

Això no queda clar, però el que és evident és que no és el mateix Putin. Ell no té coneixements tecnològics, no sap utilitzar internet. Potser hi ha gent de la seva administració, però sobretot són empreses privades que fan això per guanyar diners. Saben que se’n beneficiaran perquè al Kremlin agradarà el que fan i els donarà subvencions. És el que fa Russia Today (RT), que fa veure que és molt més efectiva i poderosa del que realment és. La majoria dels seus subscriptors i seguidors són falsos, són números inventats per exagerar la seva influència al món i guanyar diners. Avui sembla que RT és al darrere de qualsevol revolució al món. Ells es beneficien d’aquesta visió i els mitjans occidentals se’ls creuen. ¿Vostè creu realment que el que ha passat a Catalunya és per culpa de Rússia i RT? Aquí veieu molt clar que el que ha passat a Catalunya ve de dins de Catalunya: com Trump ve de dins dels EUA, el Brexit ve dels anglesos i Le Pen ve de França.

A Catalunya vostè ho veu clar.

És del tot impossible que el procés català vingui de Rússia. Putin creia que les manifestacions en contra seu del 2011 estaven orquestrades per la secretaria d’Estat dels EUA de Hillary Clinton. Això era una ofensa per als manifestants que demostrava que Putin no tenia ni idea del que passava al seu país. Igual que ell, la gent que no vol el procés català pot trobar altres explicacions, com una intervenció estrangera, que li serviran de pretext per encetar la repressió, però són això, pretextos.

¿I Putin realment creia que tot era culpa dels EUA?

Putin està convençut que ell és l’únic home que pot salvar Rússia, que està en perill pels atacs d’Occident. Realment creu que el món sencer el vol destituir, que tots els opositors estan comprats pels enemics i que ell ha de salvar Rússia de ser desmantellada. I això és un gran factor d’inestabilitat a Rússia. Un dia haurem d’acabar afrontant la mateixa situació que han afrontat aquests dies a Zimbàbue amb Mugabe. [Putin] O bé mor o haurà de ser forçat a dimitir, perquè no hi ha cap mecanisme legal per a la transició de poders.

Les sancions són efectives?

Hi ha molta gent del cercle de Putin afectada per això i el que ha fet és mobilitzar-los molt més contra Occident. Al contrari que fa 5 anys, ara realment creuen que han de lluitar. El pitjor que li pot passar a Rússia és aquesta nova Guerra Freda i aquest nou teló d’acer, perquè els únics que en sortiran perjudicats són la classe mitjana russa, que seran acusats de ser una quinta columna de l’estranger, un concepte que li agrada molt a la propaganda estatal russa.

Hi ha una nova Guerra Freda?

És la sensació que tinc. I el pitjor és que ni tan sols Putin hi pot fer res perquè la suposada connexió russa de Trump és la seva debilitat més gran: no permet l’apropament. Putin sempre va creure que un president Trump era el millor per a Rússia, però ara es dona la ironia que si Clinton fos la presidenta, a Putin li seria molt més fàcil el diàleg amb ella que no pas amb Trump.