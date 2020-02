Milers de persones protesten a Moscou contra les reformes de Putin i l’oblit de Nemtsov

Els organitzadors xifren en 22.000 persones (10.000 segons la policia) els participants de la marxa d’aquest dissabte en memòria de Borís Nemtsov, el polític de l’oposició que va ser assassinat el 27 de febrer del 2015 a Moscou. En una jornada sense incidents, però amb forta presència policial, milers de persones l'han recordat amb banderes russes, pancartes i alguna bandera de la Unió Europea.

Hi havia cartells amb lemes com “Recordar és lluitar”, “Som Boris Nemtsov”, “Només els russòfobs pensen que Rússia no està preparada per a la democràcia” o “Fora el coronavirus” (amb una imatge de Putin portant una corona). Aquestes han sigut algunes de les frases que han recorregut el camí entre la cèntrica plaça Puixkinskaia i l’avinguda Sakharov en la protesta que començava a les dues del migdia.

La mobilització ha servit per canalitzar la indignació no només per la impunitat de qui va ordenar l’assassinat de Nemtsov, sinó també per la reforma constitucional que es va presentar el 15 de gener passat a Moscou amb què Putin pretén perpetuar-se al poder després de 20 anys decidint els destins de Rússia. El 2019 van assistir a la manifestació la meitat de persones, 10.000.

Segons dades del centre d’opinió independent Levada, més del 60% dels russos no coneixen bé els canvis que es volen fer, més d’un 50% no entenen la necessitat de canviar la Constitució i només un 25% votarien a favor dels canvis que es volen introduir. Entre els canvis destaca la pèrdua de poder del president i l’augment dels requisits per poder arribar a aquest càrrec. Les noves esmenes s’hauran de ratificar en un referèndum el 22 d’abril.

Cinc homes d’ètnia txetxena van ser condemnats i empresonats per l’assassinat de Nemtsov, però encara no s’ha aclarit qui els va donar l’ordre. Segons va declarar Vadim Prokhov, advocat de la família Nemtsov, “el govern no vol investigar l’entorn del líder txetxè, Ramzan Kadírov”.

Segons alguns mitjans locals, la policia ha escorcollat mentre es feia la manifestació les oficines de Moscou d’Alexei Navalni, un dels líders de l’oposició extraparlamentària russa.

Segona capital

A Sant Petersburg també s’ha celebrat una marxa per commemorar el dia: menys multitudinària, 3.000 persones segons els organitzadors, i silenciosa per obligació de les autoritats. Ha acabat amb vint detinguts, la majoria per portar cartells que “no s’adequaven” a la protesta.

Les autoritats de la segona ciutat més important del país van negar fins en dues ocasions els permisos per a la manifestació. Finalment hi van accedir, però van obligar els organitzadors a fer un recorregut més curt. Els arguments van ser que no “quedaven clars els objectius de la marxa”, que eren, entre d’altres, “denunciar les violacions de drets i llibertats”. El dia 27, mentre activistes i opositors portaven flors al memorial que hi ha al pont de pedra on va ser assassinat Nemtsov, Vladímir Putin inaugurava un parc d’atraccions.