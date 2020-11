Milers de trumpistes marxen a Washington per denunciar un presumpte frau electoral

No va ser la marxa del milió de persones com s'havien proposat, però sí un recordatori que la democràcia no és irreversible. Milers de seguidors del president s'han acostat aquest dissabte a la capital nord-americana per donar suport a Donald Trump en la seva denúncia d’un suposat frau electoral. No n'hi ha cap prova –fins i tot les demandes presentades per la campanya del republicà van caient una rere l'altra als tribunals–, però aquests seguidors creuen tan fermament que les eleccions han sigut manipulades a favor de Joe Biden que semblen disposats a seguir Trump cap a qualsevol precipici a què el mandatari pretengui dirigir el país. Si el seu pensament és representatiu dels més de 73 milions que han votat pel republicà, els Estats Units tenen davant seu un problema enorme.

"És obvi que tot això és un frau", defensaven a cor la Kathy i la Kristy. Les dues, abillades amb tot de màrqueting trumpista, van compartir amb l'ARA que la d'aquest dissabte era la primera manifestació de la seva vida. "Van afegir vots, i estem aquí per donar suport a Trump perquè sabem que ha guanyat", diu la primera. Al denunciar l'inexistent robatori, les dues utilitzaven una indeterminada tercera persona del plural. Però, qui són "ells"? "Els demòcrates", respon la Kristy sense dubtar-ho. "Ho tenien tot planejat".

En l'imaginari de les dues, les recents eleccions presidencials estan plenes de "persones mortes que van votar" i d'observadors republicans expulsats dels centres de votació mentre els demòcrates "victorejaven" la seva expulsió. Res d'això ha passat. Potser només en canals d'ultradreta com OAN i Newsmax, reconeguda com la principal font de desinformació de les dues manifestants, tots dos mitjans promoguts pel mateix Trump com a alternativa a Fox News, el seu canal favorit fins que va donar Biden com a guanyador.

La principal estrella de Newsmax és Sean Spicer, primer i efímer portaveu de la Casa Blanca de Trump, que va descriure com "la major audiència que mai hagi presenciat una presa de possessió" el públic de la investidura de Donald Trump el gener del 2017, clarament inferior a la d'altres presidents anteriors.

L'actual portaveu, Kayleigh McEnany, alumna avantatjada de Spicer, ha celebrat que aquesta tarda de dissabte a Washington s'haguessin presentat "més d'un milió" de seguidors de Trump. És a dir, molts més seguidors que ciutadans viuen a la capital.

651x366 El president Donald Trump a la concentració de seguidors seus a Washington / Reuters El president Donald Trump a la concentració de seguidors seus a Washington / Reuters

Donald Trump deuria pensar que eren suficients per deixar-se veure. Gairebé dues hores abans de l'hora de la convocatòria, la comitiva presidencial va irrompre a la Freedom Plaza [plaça de la Llibertat], pròxima a la Casa Blanca (i a l'Hotel Trump), el punt de partida d'una marxa que tenia com a destinació final la seu del Tribunal Suprem.

Sense baixar del seu vehicle, el republicà va fer una volta a la plaça mentre centenars dels seus admiradors corrien a trobar-lo. Trump es feia així massatges a l'ego, donant lloc a una imatge no gaire diferent de la d'alguns països amb menys tradició democràtica. No va repartir diners, com solia fer Imelda Marcos a les Filipines, però d'allà se'n va anar a jugar al seu club de golf, mentre milers de persones defensaven la seva cadira a la Casa Blanca.

Extrema dreta "a l'espera"

Entre els seus fidels, grups armats d'extrema dreta com els Proud Boys, alguns dels quals lluïen samarretes amb un lema que els va regalar el mateix Donald Trump al citar-los en el seu primer debat electoral amb Joe Biden: " Stand back and stand by" [retrocediu i manteniu-vos a l'espera]. També Alex Jones, un dels conspiracionistes més populars del país i responsable de la web Infowars. Censurat a les xarxes socials, però rebut com un heroi per tots els que el reconeixien al seu pas.

Amb indumentària paramilitar, dos joves, l'Alex i el Jake, havien viatjat a Washington des de Pennsilvània. Mentre el primer s'explicava, el segon assentia i corroborava. Per a l'Alex, la derrota de Trump és producte d'una conspiració de l'establishment que vol acabar amb un president "que lluita contra la corrupció". Un poder a l'ombra de què no només formen part els demòcrates, sinó "un conglomerat d'interessos, d'empresaris, de líders polítics", també republicans. Només un recompte manual dels vots els permetria acceptar els resultats, diuen. "Si no podem confiar de nou en les eleccions, què som?", es preguntava l'Alex. Si aquest recompte afavorís Joe Biden, aquest seguidor anticipa que el president "admetria la derrota i que estava equivocat". Seria històric, la primera vegada que Donald Trump admet alguna cosa així en la seva vida.