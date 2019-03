Milers d’ultraortodoxos colpegen i insulten feministes jueves al Mur de les Lamentacions

Milers de jueus ultraortodoxos han interromput de forma violenta aquest divendres al Mur de les Lamentacions, a Jerusalem, l’oració d’un grup activistes del col·lectiu feminista jueu Dones del Mur, que defensa la igualtat d’homes i dones a l’hora de resar en aquest lloc sagrat, sense una separació de sexes. Les activistes han estat colpejades i almenys dues han resultat ferides.

Les activistes celebraven una oració a la plaça del Mur de les Lamentacions per celebrar el 30è aniversari del naixement del seu col·lecti feminista, coincidint amb la commemoració del Dia de la Dona. El moviment reformista jueu també donava suport a la convocatòria.

Milers de noies adolescents ultraortodoxes han irromput de forma violenta al Mur de les Lamentacions per intentar interrompre el servei religiós iniciat per les dones reformistes jueves. Les adolescents havien estat convocades per rabins ultraortodoxos, que han llogat desenes d’autobusos per traslladar les noies a Jerusalem des d’instituts religiosos de secundària d’arreu d’Israel.

Desenes d’efectius de la policia s’havien desplegat a la zona per evitar l’enfrontament entre ultraortodoxes i reformistes però, malgrat això, s’han viscut escenes de violència. Diversos homes ultraortodoxos han intentat trencar el cordó policial, i dues integrants de Dones del Mur han estat agredides i han resultat ferides.

Un portaveu policial ha assegurat que els agents “han actuat per separar els grups enfrontats”. Així mateix el diari ‘Times of Israel’ ha informat que la policia fins i tot ha detingut un jove ultraortodox que ha intentat agredir un agent.

En canvi, la versió de les activistes de Dones del Mur és una altra. Denuncien que han estat “abandonades” per la policia, mentre eren intimidades, insultades i agredides per la multitud. “Milers de persones ultraortodoxes han envoltat el grup d’oració de les dones, les han empès i colpejat”, ha informat l’organització feminista a través d’un comunicat. “A causa de la negligència de la policia, dues dones han hagut de rebre tractament mèdic”, deia també el text.

Dones del Mur s’oposa al monopoli dels ultraortodoxos del Mur de les Lamentacions, i lluiten perquè les dones també puguin resar en veu alta en aquest espai sagrat. En l’actualitat, només els homes estan autoritzats a resar en veu alta i amb el llibre sagrat, mentre que les dones ho han de fer en veu baixa i sense la Torà, malgrat que aquest espai era un lloc d’oració mixta abans que Israel es fes amb el control de la ciutat vella de Jerusalem a la Guerra dels Sis Dies del 1967.