Milers de zimbabuesos surten al carrer per demanar la marxa de Zimbàbue

540x306 Zimbabuesos residents a Sud-àfrica participen en una manifestació anti-Mugabe, a Ciutat del Cap. / SUMAYA HISHAM / REUTERS Zimbabuesos residents a Sud-àfrica participen en una manifestació anti-Mugabe, a Ciutat del Cap. / SUMAYA HISHAM / REUTERS

Les anomenades 'marxes de la solidaritat' expressen el seu suport a la intervenció militar contra el govern de Mugabe, de manera que es poden veure cartells amb l'efígie del cap de l'exèrcit, Constantine Chiwenga, juntament amb la inscripció "la veu del poble".





Així mateix, els assistents critiquen la primera dama, Grace Mugabe , considerada la desencadenant de la crisi en haver forçat la destitució del vicepresident Emmerson Mnangagwa -un veterà de guerra amb una llarga experiència governamental- per poder succeir al seu marit en el poder.

Algunes pancartes mostren la cara de Grace Mugabe ratllada i resen: "El lideratge no es transmet sexualment".





Els zimbabuesos de la diàspora també estan cridats a demostrar el seu desacord amb la continuïtat de Mugabe, ja sigui davant de les ambaixades i consolats del seu país o als carrers, com a Ciutat del Cap, on a més demanen al president sud-africà, Jacob Zuma,

que "tregui les seves mans de sobre" de Zimbabue.





El suport popular a l'enderrocament de Mugabe es troba amb l'obstacle d'organismes internacionals com la Unió Africana la Comunitat per al Desenvolupament de l'Àfrica Mericional (SADC), que no veuen amb bons ulls que es produeixi un cop d'estat, per

el que els militars negocien amb el mandatari, qui per ara es mostra reticent a dimitir.





Avui, però, podria ser l'últim dia de Mugabe com a president, ja que s'espera que demà el Comitè Central del seu partit, la Unió Nacional Africana de Zimbabwe-Front Patriòtic (ZANU-PF) es reuneixi per decidir si destituir-lo.





Per ara, els comitès provincials de la formació, que havien manifestat amb anterioritat el seu suport a la candidatura de Mugabe per a les eleccions del 2018, van aprovar ahir divendres demanar la seva dimissió en considerar que el líder, de 93 anys, és massa gran i està incapacitat per

seguir al capdavant del partit i del govern.