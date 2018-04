Milions d'usuaris afectats en el segon dia de vaga de trens a França

Tot sembla indicar que la jornada de vaga de ferrocarrils d'aquest dimecres a França serà similar a la d'ahir: p ocs trens disponibles i, com a conseqüència, problemes de transport per a milions d'usuaris. I és que avui França viu el segon dia consecutiu d'aturades en el servei dels trens estatals, impulsada per la Societat Nacional de Ferrocarrils (SNCF), l'equivalent de Renfe al país francès.

Malgrat que, tal i com han indicat des de la SNCF, la situació és gairebé idèntica a la d'ahir, la novetat és que hi ha hagut un petit increment en la disponibilitat de trens d'alta velocitat (TGV), ja que de mitjana circulen un de cada set, a diferència de l'un de cada vuit que van desplaçar-se dimarts. Pel que fa a la resta de serveis, es manté la mateixa proporció, és a dir un de cada vuit en els altres trens de llarg recorregut, un de cada cinc regionals i rodalies, i les tres quartes parts dels internacionals.

No obstant això, en els combois internacionals les diferències entre unes i altres línies són molt notables, ja que per segon dia consecutiu s'han cancel·lat tots els trens que connecten amb Barcelona o amb Madrid, amb Suïssa i amb Itàlia. En canvi, funcionen de manera "gairebé normal" els Thalys de París a destins com Bèlgica i Holanda, hi ha tres de cada quatre serveis d'Eurostar a Londres disponibles, i un de cada tres en direcció a Alemanya.

Davant la impossibilitat d'optar pels ferrocarrils, però, moltes més persones s'han decantat per utilitzar el cotxe particular. Les conseqüències han estat visibles aquest matí a primera hora: gairebé 400 quilòmetres d'embús al llarg dels accessos de Paris, tal i com ha indicat el Centre Nacional d'Informació Vial (CNIR).

El segon dia d'aturades, doncs, suposa més pressió al pols entre el govern francès i els sindicats que convoquen les protestes, que clamen contra les reformes impulsades per Emmanuel Macron, que, segons els 'cheminots' (com s’anomenen els treballadors ferroviaris públics francesos), vol obrir el sector a la competència i posar fi al particular estatus laboral que tenen aquests empleats.

Aquest dimecres també s'han viscut escenes de desconcert en diverses estacions del país. I les que s'espera que vindran: e n els propers tres mesos, els trens estatals de França està programat que facin vaga 36 dies: dos de cada cinc.

El govern manté la postura

Mentrestant, la posició del govern segueix sent la mateixa: mantenir la seva reforma del ferrocarril, que pretén adaptar la SNCF a l'obertura de la competència, en busca de minimitzar el creixent deute que acumula l'empresa estatal, de gairebé 50.000 milions d'euros al finalitzar el 2017.

El secretari d'Estat de la Cohesió Territorial, Julien Denormandie, ha reiterat aquest dimecres, en una entrevista al canal "BFMTV", que l'objectiu és aconseguir "un bon servei públic que ara no és de qualitat suficient", per a això es van a invertir 36.000 milions d'euros en la renovació. I sobretot, ha insistit que l'empresa no es privatitzarà, sinó que es transformarà en "una societat nacional de capital públic", en què no es tancaran línies deficitàries i on l'estatut específic dels seus empleats només desapareixerà per als nous contractes.

Els sindicats, i en particular el primer de l'empresa, la Confederació General del Treball (CGT), volen una revisió total d'aquesta reforma.