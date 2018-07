Militars d’incògnit i armats als trens de França per evitar atemptats

A primera vista semblen simples passatgers, però en realitat són militars sense uniforme que estan vetllant per la seguretat dels viatgers. La seva missió és evitar atacs terroristes o, en el cas que no els puguin preveure, intervenir ràpidament des de l’interior mateix dels vagons.

Des del 5 de juliol i durant tot l’estiu, França ha posat en marxa l’operació Tren Marshalls, que s’inspira en els agents nord-americans que van de paisà dins dels avions, els Air Marshalls, per evitar que es repeteixi l’intent d’atemptat en un tren Thalys l’agost del 2015. De fet, el nou programa de seguretat sorgeix arran d’aquell incident en un Thalys que feia la ruta Amsterdam-París, on diversos passatgers, entre ells dos militars nord-americans fora de servei, van retenir l’atacant que havia pujat al tren amb una maleta plena d’armes i municions.

Dispositiu antiterrorista

Els Tren Marshalls, doncs, són militars francesos, armats i equipats d’una ràdio, que formen part del grup d’intervenció de la Gendarmeria Nacional, la GIGN, la unitat d’elit d’aquest cos. Almenys dos d’ells viatgen cada dia d’incògnit dins dels trens de la xarxa nacional de ferrocarrils francesa segons el coronel Ghislain Réty, en declaracions a l’agència France Presse. Aquest cap de l’Oficina de Defensa i Seguretat Nacional de la Direcció General de la Gendarmeria Nacional va explicar que els trens se seleccionen “de manera aleatòria”, però de vegades també de forma “més específica en funció de l’estat de l’amenaça” terrorista per “ser eficaços i tranquil·litzar la població”.

Els militars d’aquest operatiu no intervenen en casos de fets delictius, ja que això és responsabilitat dels agents de la seguretat de la SNCF, la societat ferroviària francesa. En canvi, alguns d’aquests agents de seguretat sí que participen en el dispositiu antiterrorista. “És una posició una mica nova per a nosaltres perquè l’espectre terrorista no formava part de les nostres missions”, deia un dels agents.

Sense control d’equipatges

El nou dispositiu, però, contrasta amb l’absència de controls de seguretat i d’equipatge a les principals estacions de tren de França. A París, només una d’elles compta amb un escàner per a les maletes. Després de l’intent d’atemptat al tren Thalys, a l’estació del Nord de la capital francesa es va instal·lar un control de seguretat com el dels aeroports, però només l’han de passar els viatgers que utilitzen aquest tren d’alta velocitat que els transporta des de París fins a països veïns com Bèlgica, Alemanya i els Països Baixos. “Perquè és un tren internacional”, van justificar-se des del departament de comunicació de la SNCF a l’ARA.

En d’altres estacions, com la de Paris-Lyon o bé la Saint-Lazare, es van instal·lar l’any passat unes portes que només s’obren un cop el bitllet és escanejat i validat i que donen accés a les vies del tren. Segons diversos mitjans francesos aquest control, que serveix per evitar fraus, habitualment no funciona. “Quan hi ha un enorme flux de persones és complicat que funcioni”, van continuar justificant-se des de la SNCF. En hores punta, doncs, les portes estan obertes per evitar un embús de viatgers, tot i que des de la societat ferroviària asseguren que “hi ha moments que funcionen”.

L’ARA també ha pogut comprovar que aquest mateix sistema està fora de servei a l’estació de Paris-Lyon, des d’on surten trens en direcció a Barcelona i que fan parada a estacions com Montpeller, Narbona o Perpinyà abans d’arribar a Catalunya. És a dir, que tothom pot accedir a les vies dels trens i pujar-hi sense bitllet i sense ser controlat, malgrat que aquest tren també és internacional.