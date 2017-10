Miss Perú canvia de mesures

Potser alguna cosa està canviant i les tràgiques estadístiques de dones assassinades fan canviar estructures, ni que sigui mentals. I ni que sigui en un dels esdeveniments més qüestionats per, precisament, ser el paradigma del sistema masclista.Les 23 aspirants a coronar-se com a Miss Perú 2018, un premi en què l’únic valor és la subjectivitat de la bellesa femenina, es van conjurar per visibilitzar la violència masclista en un país on 10 dones són assassinades brutalment cada mes. Amb un vestit curt, les joves van sorprendre propis i estranys quan, una a una, van aprofitar el seu torn de paraula per cantar les vergonyes amb xifres objectives i oficials. “Les meves mesures són 2.202 casos de feminicidis denunciats en els últims nou anys al meu país”, va afirmar una de les concursants quan li tocava el torn de dir les seves espectaculars mesures físiques amb què es presenta per guanyar un guardó criticat per la cosificació del cos de les dones. Poc després, una companya seva s’hi afegia a la iniciativa: “Les meves mesures són: el 81% dels agressors a les dones menors de cinc anys són propers a la família”. En pocs minuts el #MisMedidasSon es convertia en el tema més comentat pels internautes.

Las participantes de Miss Perú hicieron algo inesperado cuando les preguntaron sus medidas. pic.twitter.com/XrV8DXM22l — AJ+ Español (@ajplusespanol) 31 d’octubre de 2017



Amb la mateixa fórmula, les candidates van aportar més dades del mapa de la violència masclista al país. Jessica Newton, organitzadora del concurs, va justificar que l’edició d’aquest any es dediqui a un tema tan sensible com la violència contra les dones i va subratllar que a les dones sovint se les falta al respecte i que ningú té el dret ni “d’etiquetar-les” i encara menys “tocar-les”. Les últimes dades del ministeri peruà de la Dona i de Poblacions Vulnerables són aterradores: fins al setembre, hi havia hagut 94 feminicidis i 156 intents d’assassinats a dones. Nou de cada deu víctimes són dones adultes, tres quartes parts són mares. També hi va haver una denúncia per a les 3.114 dones víctimes del tràfic de persones, o les 13.000 nenes menors d’edat que han patit abusos sexuals. “Les meves mesures són que més del 70% de les nostres dones han estat assetjades al carrer”, informava una altra de les candidates a miss. Poc després, i mentre les noies desfilaven amb l’inevitable banyador de lluentons, es projectaven portades de diaris peruans i fotografies de dones agredides.

#mismedidasson hermoso lo hecho por las misses de Perú — La Karo Inculta (@inculta4) 31 d’octubre de 2017

El Perú no és una excepció, ni de bon tros. De fet, l’Amèrica Llatina és una de les regions més violentes amb la població femenina i, segons dades de l’agència ONU Dones, 14 dels 25 estats presenten les xifres més elevades en feminicidi. L’anomenat Triangle Nord, que formen el Salvador, Hondures i Guatemala, són els que encapçalen el rànquing de les taxes més altes del món.