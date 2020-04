Missa de Rams en una basílica de Sant Pere buida: "La vida no serveix si no se serveix"

En una basílica de Sant Pere gairebé buida, el papa Francesc ha fet una crida als cristians perquè es posin a disposició dels altres durant la pandèmia i no pensin en el que els falta, sinó en el que poden aportar per fer el bé. "El drama que estem vivint ens obliga a prendre'ns seriosament el que compta, a no perdre'ns en coses insignificants, a redescobrir que la vida no serveix si no se serveix".

El Papa ha celebrat la missa de Diumenge de Rams a la basílica vaticana per primera vegada sense fidels i retransmesa en streaming. Durant l'homilia ha recordat qui són els "veritables herois" aquests dies. "No són els que tenen fama, diners i èxit, sinó els que es donen a si mateixos per servir els altres". Des de fa trenta-cinc anys, aquest dia se celebra la Jornada Mundial de la Joventut, instituïda per Joan Pau II. Per això Francesc ha volgut llançar un missatge als més joves: "Sentiu-vos cridats a jurar-vos la vida. No tingueu por de gastar-la per Déu i per als altres".

Francesc ha celebrat la missa des de l'altar de la càtedra de la basílica i davant la presència del crucifix de l'església de San Marcello al Corso, conegut com la creu de la Gran Pesta, venerada pels romans perquè el 1522 va ser tret a processó pels barris de la capital per posar fi a l'epidèmia que assolava la ciutat.

El Papa oficiarà tots els ritus de la Setmana Santa en aquest mateix altar, excepte el Via Crucis nocturn de Divendres Sant, que tindrà lloc a la plaça de Sant Pere. Les celebracions seran retransmeses a través de la televisió i internet per permetre-hi la participació virtual dels fidels.