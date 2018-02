Una neta de Mitterrand acusa un ministre de Macron de violació

L’afer Nicolas Hulot. Així de concís titula el setmanari francès Ebdo el cas que podria acabar amb la carrera del ministre d’Ecologia d’Emmanuel Macron i una de les personalitats més ben valorades pels francesos. Aquesta revista publicava ahir el testimoni d’una dona de la qual Hulot “hauria abusat l’estiu del 1997”. Ebdo no revela el nom de la víctima per expressa petició seva. Però ja des de la vigília de la sortida de la publicació, l’edició digital de la revista Le Point assegurava que l’agredida va ser “una neta de François Mitterrand”, l’expresident francès.

Ahir, l’advocat de la família Mitterrand va confirmar a l’agència France Presse en un comunicat que la dona en qüestió era Pascale Mitterrand. I defensava que la família “mai havia volgut mediatitzar” l’afer.

El 1997 Pascale Mitterrand tenia 20 anys i Nicolas Hulot 42. “Ens hauríem pogut conèixer en altres llocs, però va ser ell qui va insistir perquè fos a casa seva”, explica la neta de Mitterrand als periodistes d’ Ebdo. Segons el diari Le Parisien, la noia havia de fer un reportatge fotogràfic per a l’agència Sipa.

“La meva filla no ha utilitzat mai la paraula violació davant meu”, explica el pare de la víctima a Ebdo. “Sempre ha preferit parlar d’acte sota coacció”, precisa Gilbert Mitterrand, un dels fills de l’expresident socialista.

“No vaig voler denunciar-lo perquè el meu objectiu no era portar-lo davant els tribunals, sinó posar-lo davant la seva consciència”. La neta de Mitterrand va acabar interposant una denúncia contra el seu agressor onze anys més tard. “Tot estava prescrit”, explica el pare: “Estava segura que no hi hauria un judici, però almenys les coses quedaven dites”. Fins al 2017, els delictes greus a França -com ara una violació- prescrivien als 10 anys, i els lleus als tres. Però des del febrer de l’any passat un delicte de violació prescriu als 20 anys.

La fiscal de Saint-Malo, a la Bretanya, va confirmar dijous que s’havia presentat una denúncia per “violació” el 2008 contra Nicolas Hulot. La fiscal precisava que “els dos implicats tenien una versió contradictòria sobre el consentiment de la relació sexual” que haurien mantingut. Amb tot, la denúncia es va arxivar perquè els fets havien prescrit.

Dijous mateix Hulot desmentia les acusacions. “La denúncia no només havia prescrit, sinó que la policia va considerar que no tenia cap solidesa”, es defensava el ministre d’Ecologia en una entrevista. Tant el president Macron com el primer ministre, Édouard Philippe, van defensar ahir públicament Hulot

Hulot es va convertir en una estrella de la televisió els anys 90 amb el programa Ushuaïa. Abans de ser ministre, també era conegut per ser una figura de la causa ecologista a França. De fet, el 1996 la Fundació per la Natura i l’Home, creada per Hulot, va ser reconeguda d’utilitat pública. Amb tot, la revista Ebdo es pregunta si Hulot va renunciar a presentar-se a les últimes eleccions presidencials precisament per aquest afer, com també a les del 2007. Per a Ebdo, la denúncia de Pascale Mitterrand continua representant “una espasa de Dàmocles” per a Hulot.