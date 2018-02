Mladic demana la llibertat per “raons humanitàries”

Els advocats del criminal de guerra serbobosnià Ratko Mladic han sol·licitat el seu alliberament temporal i el seu trasllat a Sèrbia per “raons humanitàries”. Mladic va ser condemnat a cadena perpètua el passat novembre pel Tribunal Penal per a l’Antiga Iugoslàvia pel genocidi comès a Srebrenica, i també per altres crims de guerra i de lesa humanitat comesos en la Guerra de Bòsnia, entre el 1992 i el 1995. Ara els seus advocats argumenten que el delicat estat de salut del seu representat pot fer que la seva vida fins i tot corri perill perquè no està rebent un tractament adequat. Mladic està internat en el centre de detenció de les Nacions Unides que hi ha al barri de Scheveningen de la ciutat de l’Haia, a Holanda.

Segons un examen realitzat per diversos experts mèdics, l’exlíder militar serbobosnià pateix les seqüeles de diversos vessaments cerebrals que va patir en el passat i també té problemes cardiovasculars que li podrien provocar “un atac de cor o fins i tot la mort”. Per aquesta raó, els advocats demanen que Mladic sigui traslladat “de forma immediata” a Sèrbia, país que s’ha ofert a custodiar-lo i sotmetre’l a un tractament. Segons els lletrats, l’actual equip mèdic que s’encarrega del criminal de guerra no li ha realitzat les proves obligatòries que marquen les directrius de la Societat Europea de Cardiologia. “El tractament que rep actualment no millora el seu estat de salut”, va lamentar un dels advocats, Dragan Ivetic.

Els lletrats ja van demanar l’alliberament provisional de Mladic el març de l’any passat, però els jutges s’hi van negar perquè van considerar que les raons mèdiques aportades no eren suficients i temien que l’exlíder serbobosnià fugís i no tornés a l’Haia. Finalment el novembre passat el tribunal el va condemnar a cadena perpètua en creure provat que Mladic va ser el comandant de l’estat major de l’exèrcit de Sèrbia mentre les seves tropes van cometre tot tipus de violacions dels drets humans, inclosa la matança d’uns 8.000 homes bosnians a la localitat de Srebrenica.

Mladic va acudir finalment a la lectura de la seva sentència però va ser expulsat de la sala en començar a escridassar els jutges en el moment que llegien el veredicte. L’exmilitar va ser traslladat aleshores a una sala annexa, on els metges van comprovar que havia patit una crisi d’hipertensió. Ja en aquell moment els seus advocats van sol·licitar la suspensió immediata de l’audiència, però els magistrats s’hi van negar i van continuar llegint la sentència.

Un mes després metges sol·licitats per la seva defensa van fer un examen a Mladic: la seva pressió arterial era fins i tot més alta que en el moment que els jutges van llegir el veredicte. I també li van trobar un buf al cor, segons assegura l’advocat Ivetic. Alguns neuròlegs han advertit que el criminal de guerra “no té capacitat per comunicar-se bé” i podria patir “demència”, segons el mateix lletrat.

Amb tot, la fiscalia ha rebutjat de moment la possibilitat que Mladic pugui quedar en llibertat, encara que sigui de manera temporal, perquè temen que es pugui fugar i perquè els seus metges no han especificat a quin tractament se sotmetria a Sèrbia. La defensa ha replicat que ni un sol condemnat que ha acudit a Sèrbia per raons mèdiques s’ha fugat fins ara. “Per què ho hauria de fer Mladic?”, es pregunten.