Mnangagwa serà proclamat president provisional de Zimbàbue el proper divendres

Zimbàbue tindrà president provisional divendres que ve, segons va informar aquest dimecres la televisió estatal ZBC. Aquest mateix mitjà va apuntar que el possible substitut del ja expresident Robert Mugabe, qui va dimitir ahir, serà el exvicepresident Emmerson Mnangagwa .

La Unió Nacional Africana de Zimbàbue-Front Patriòtic (ZANU-PF) va designar dimarts a Mnangagwa com a president provisional després de l'acord al qual va arribar el Parlament del país arrel de la dimissió de Mugabe aquell mateix dia.

La cerimònia està prevista per al proper divendres i fins llavors, el vicepresident Phelekezela Mphoko, que es troba al Japó, actuarà tècnicament com a president en funcions, segons van aclarir experts legals al diari estatal The Herald.

Està previst que Mnangagwa, conegut amb el malnom de 'Cocodril', torni avui a Zimbàbue després de la seva sortida del país el passat 6 de novembre.

D'aquesta forma Mnangagwa, de 71 anys, ocuparà un nou càrrec després de ser nomenat fa uns dies com el líder del partit governant el ZANU-PF i candidat oficial per a les eleccions presidencials del 2018.

La fi d'una era

Els fets a Zimbàbue van començar a precipitar-se a partit del cop d'estat encobert de l'exèrcit el passat 15 de novembre, durant el qual els militars van retenir a Mugabe i a la seva dona, Grace, per forçar la seva dimissió.

Un cop militar que, segons van indicar mitjans locals, va estar provocat per la profunda crisi política que viu el país i després del cessament del fins llavors vicepresident Emmerson Mnangagwa que va haver d'abandonar el país després de rebre amenaces de mort.

Des de llavors, tal com apunten les informacions locals, Mnangagwa ha estat refugiat a Sud-àfrica. Durant el seu exili el exvicepresident zimbabwès va qualificar el cop de l'exèrcit contra Mugabe com "un moment històric" i va advocar per dur a terme "una transició pacífica cap a la consolidació de la democràcia".

Després de 37 anys en el poder i als seus 93 anys d'edat Robert Mugabe deixa el seu càrrec, en contra de la seva voluntat, a un dels seus homes de confiança durant els anys que ha governat el país.

El canvi ha estat molt celebrat per la població de Zimbàbue i per nombrosos països de tot el món, com la Xina, els EUA o el Regne Unit, que esperen que la sortida de Mugabe serveixi per millorar la qualitat de vida dels zimbabuesos.