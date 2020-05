Mor la periodista Ana Alba, corresponsal d''El Periódico' a Israel i Palestina

La corresponsal d' El Periódico a Israel i Palestina, Ana Alba, ha mort a l'edat de 48 anys a causa del càncer que patia des de feia tres anys. Alba cobria la informació de la zona per al diari des de l'any 2011 i durant aquest temps va informar de les dues guerres de Gaza, la del 2012 i la del 2014.

Alba (Barcelona, 1971) va començar la seva carrera professional als Balcans, on va cobrir la Guerra de Bòsnia i la Guerra de Kosovo. Allà va conèixer el fotoperiodista Gervasio Sánchez, que avui s'acomiadava d'ella en una carta escrita a l' Heraldo de Aragón en què recordava la seva primera trobada. "Eren temps de silenci en una Bòsnia i Hercegovina exhausta després de tres i mig de guerra brutal i tu arribaves per documentar el que a ningú li interessa: el llarg procés de pacificació que segueix pendent", rememora Sánchez. El fotoperiodista la descriu com "una dona amb les idees molt clares i amb moltes ganes de treballar i queixar-se poc". Alba va cobrir la postguerra de Bòsnia pel diari Avui, mitjà pel qual va treballar entre l'any 2000 i el 2010.

Aquest març Alba va ser reconeguda amb el premi Julio Anguita Parrado per "explicar amb senzillesa un dels conflictes més complexos i llargs que existeixen". El jurat també va destacar el seu compromís amb la defensa dels drets humans i el seu treball per donar veu i protagonisme a les dones. A causa de la pandèmia, Alba no va poder viatjar fins a Còrdova per rebre el premi en persona.

Llicenciada en ciències de la informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 1995, un dels últims treballs periodístics d'Alba va ser el documental Condenadas en Gaza, realitzat juntament amb la també periodista Beatriz Lecumberri. El treball explica la situació de les dones de la franja de Gaza que pateixen càncer i que, degut al bloqueig israelià, no poden viatjar ni rebre el tractament que necessiten.