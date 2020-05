Mor Larry Kramer, dramaturg i activista de la lluita contra el VIH

Larry Kramer, autor de la impactant campanya per una resposta global a la crisi de la sida que va ajudar a canviar la política de salut dels Estats Units durant les dècades de 1980 i 1990, va morir dimecres a Manhattan a l'edat de 84 anys.

El seu marit, David Webster, ha explicat que la causa de la mort ha sigut una pneumònia. Kramer va conviure amb les malalties durant gran part de la seva vida adulta. Entre altres coses, va contraure el VIH, el virus que causa la sida, va patir una malaltia hepàtica i es va sotmetre a un trasplantament de fetge amb èxit.

Autor, assagista i dramaturg –especialment aclamat per la seva obra autobiogràfica The normal heart (1985)–, Kramer tenia un peu en el món de les lletres i un altre en l'esfera pública. L'any 1981 va fundar la Gay Men’s Health Crisis, la primera organització de serveis per a persones amb VIH, tot i que els seus col·legues el van expulsar un any més tard pel seu enfocament agressiu (els va tornar el compliment anomenant-los una "trista organització de marietes").

Posteriorment va fundar un grup molt més militant, ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power), que a través de les seves accions al carrer per exigir més investigació en el tractament de la sida i el final de la discriminació contra els gais i les lesbianes va trastocar l'activitat de l'administració, Wall Street i la jerarquia de l'Església catòlica.

"Un dels agitadors dels Estats Units més valuosos", en va dir Susan Sontag.

Fins i tot els que van acusar Kramer d'"assassí" i "genocida" van reconèixer que els seus atacs eren part d'una estratègia per commocionar el país i fer entendre la necessitat d'abordar la sida com un emergència de salut pública.

A principis dels anys vuitanta va ser un dels primers activistes a anticipar que el que al principi havia provocat l’alarma com una forma rara de càncer entre els homes gai s’estendria arreu del món, com qualsevol altra malaltia de transmissió sexual, i mataria milions de persones sense tenir en compte l’orientació sexual. En aquestes circumstàncies, va dir: "Si escriviu una carta tranquil·la i l'envieu per fax a ningú, s'enfonsa com un maó al Hudson".

El doctor Anthony Fauci, expert en malalties infeccioses i director durant molt temps de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses, va ser un dels que van entendre el missatge, després que Kramer escrigués una carta oberta publicada al The San Francisco Examiner el 1988 anomenant-lo assassí i “un idiota incompetent."

"Un cop superada la retòrica –ha dit Fauci en una entrevista per aquest obituari–, t'adonaves que Larry Kramer era molt sensat i que tenia un cor d'or".

Fauci assegura que Kramer el va ajudar a adonar-se que la burocràcia federal alentia la recerca de tractaments efectius. L'expert remarca que Kramer va jugar un paper “essencial” en el desenvolupament de pautes de medicaments que podrien allargar la vida dels infectats amb el VIH i a l'hora d'impulsar l'agilització de l'avaluació i aprovació de nous medicaments per part de l’Administració d’Aliments.

En els últims anys, Kramer havia entaulat amistat, amb alts i baixos, amb Fauci, sobretot després que l'activista fos diagnosticat amb una malaltia hepàtica i se sotmetés a un trasplantament el 2001. Fauci el va ajudar a formar part d'un tractament mèdic experimental que li va salvar la vida.

El seu vincle es va reforçar aquest any quan Fauci es va convertir en la cara pública de l'equip de la Casa Blanca per a la gestió de l'epidèmia de coronavirus, una tasca per la qual ha rebut crítiques des de determinats sectors.

"Tornem a ser amics", va dir Kramer en un mail enviat al periodista del New York Times John Leland per a un article publicat a finals de març. "Em sap molt greu com l'estan tractant. Li vaig escriure un mail dient-li això, però la seva única resposta va ser «Protegeix-te»".

Abans de la seva mort, Kramer estava treballant en una obra sobre la pandèmia. "És sobre com la comunitat gai ha experimentat tres plagues", va explicar a Leland.