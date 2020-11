Mor de covid-19 Saeb Erekat, negociador palestí i històric líder de l'OAP

El secretari general de l 'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OAP), Saeb Erekat, ha mort aquest dimarts als 65 anys després d'haver contret el covid-19 fa un mes. Erekat va ser un dels principals negociadors palestins des dels anys 90 fins al final de les converses de pau, el 2014, i era un portaveu històric de la causa palestina que va assessorar Iàsser Arafat i també Mahmud Abbas, actual president.

"És una gran pèrdua per a Palestina i el seu poble. Sentim un gran dolor en perdre'l, especialment en aquests temps tan difícils per a la causa palestina", ha dit Abbas, que ha declarat tres dies de dol oficial.

Erekat ha mort a l'hospital israelià Hadassah Ein Kerem de Jerusalem, on havia ingressat després que ell mateix anunciés el 8 d'octubre que s'havia contagiat de coronavirus. El dirigent de l'OAP tenia el sistema immune debilitat després d'haver estat operat d'un trasplantament de pulmó fa tres anys als Estats Units. El 2012, a més, havia patit un atac de cor. El seu historial mèdic, doncs, el situava ja com un pacient de risc per al covid-19.

S'espera que el funeral se celebri demà mateix, dimecres, a la ciutat de Jericó, a Cisjordània. Des de la fi de les converses de pau el 2014, Erekat havia sigut un fervent advocat públic de la negociació per a la solució dels dos estats, que permetés crear un estat palestí, fins i tot si això –en les seves pròpies paraules– trigués 50 anys.

Fins al setembre Erekat va insistir a expressar públicament la seva oposició als moviments de l'administració Trump als Estats Units i als intents del gendre del ja president sortint, Jared Kushner, d'implementar el seu pla per al Pròxim Orient. Erekat va qualificar la proposta de Kushner com un intent de "legitimar els assentaments, les annexions i l'apartheid".

Membre d'una generació més jove que Arafat i Abbas, Erekat no havia passat anys a l'exili com els dos líders històrics, i tampoc no havia estat mai considerat una possible figura successora. Però el seu paper en les negociacions i com a portaveu de la causa palestina a nivell internacional ha estat molt destacat durant dècades.