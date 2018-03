Mor l'últim rinoceront blanc del nord mascle que quedava al món

Ha mort Sudan, l'últim rinoceront blanc del nord mascle que quedava al món. "La seva malaltia va empitjorar significativament en les últimes 24 hores; era incapaç d'aixecar-se i ho estava passant molt malament", ha informat la reserva natural keniana d'Ol Pejeta, on vivia l'animal des de 2009. Els treballadors de la reserva, juntament amb veterinaris del zoològic txec Dvur Králove, van decidir sacrificar-lo per evitar "més patiment".

Tal i com explica el comunicat de l'institució keniana, Sudan es va recuperar amb èxit a finals de l'any passat d'una infecció a la seva pota dreta. Però a finals de febrer, es va descobrir que havia recaigut i que, aquest cop, l'afecció era "molt més profunda". Des de llavors, els veterinaris han estat buscant la manera de curar-lo i inclús de perpetuar l'espècie, però les complicacions de la seva cama, combinat amb l'avançada edat del rinoceront, de 45 anys, han fet que la criatura hagi hagut de morir.

"Sudan serà recordat per la seva memorable i inusual vida", ha dit la reserva, que ha explicat que als anys 70 va aconseguir sobreviure a l'extinció de la seva espècie i va ser traslladat al zoològic Dvur Králové, a la República Txeca. En els últims anys de la seva vida, va aconseguir tornar a l'Àfrica, a la reserva natural situada a Laikipia, al centre-oest de Kènia.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1