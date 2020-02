Mor un altre metge de Wuhan, mentre la policia busca malalts porta a porta

Li Zhiming, director de l'Hospital Wuchang de la ciutat de Wuhan, epicentre del brot de Covid-19, ha mort aquest dimarts al matí a causa del virus, segons ha anunciat la televisió estatal. També s'ha confirmat la mort per la malaltia de Xu Depu, l'exdirector de l'hospital de medicina xinesa de la ciutat d'Ezhou, a la província de Hubei, la setmana passada. Ja s'han confirmat 73.335 casos de persones infectades, de les quals 1.873 han mort i 12.842 s'han recuperat de la malaltia. Fora de la Xina s'han detectat menys de 900 casos.

Mentre creix el qüestionament del règim xinès per com està gestionant la crisi, les autoritats xineses estan endurint les mesures de contenció, amb una nova onada d'inspeccions casa per casa per localitzar persones infectades entre els 11 milions d'habitants de la ciutat de Wuhan. S'han decretat proves obligatòries per a totes les persones sospitoses d'haver contret el virus, i els que han estat en contacte amb pacients s'han de posar en quarantena en un dels hospitals de campanya que s'han instal·lat en fàbriques, poliesportius, o estacions de transport. També s'han incrementat els controls d'identitat sobre les persones que compren antitèrmics a les farmàcies i s'incrementarà el nombre de pobles clausurats per l'epidèmia.

Les draconianes mesures responen a la consigna de "guanyar la guerra contra el coronavirus", que preveu aplicar "la coerció" contra qui no compleixi amb l'obligació d'informar que té febre o tos als comitès de residents locals, o bé qui se salti la quarantena. L'ordre emesa per l'assemblea de Hubei també considera un delicte "fabricar o propagar informació falsa sobre l'epidèmia".

A les xarxes socials, la gent de Wuhan es queixa de la duresa de l'aïllament. "No ens deixen sortir per res. Hem perdut els drets humans més bàsics. Els vigilants semblen carcellers i abusen del seu poder. La constitució ens hauria de garantir llibertats personals!", diu un post a Weibo, l'equivalent xinès de Facebook. Una altra dona diu que se sent "com en una presó". Els usuaris recorden Li Wenliang, el metge que va alertar del brot i va ser censurat per la policia, abans de morir també contagiat pel virus.