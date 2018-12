Mor un activista iranià després de 60 dies de vaga de fam

Un activista polític iranià empresonat pels seus missatges a les xarxes socials ha mort després de passar 60 dies en vaga de fam, segons ha informat segons el grup d'advocats Iran Human Rights Monitor. Vahid Sayadi Nasiri havia sigut acusat d'insultar el líder suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei, i va ser alliberat al març quan va complir dos anys i mig de presó, però cinc mesos més tard va tornar a ingressar a la presó.

L'activista havia iniciat una vaga de fam a l'octubre per reclamar que el canviessin de centre, ja que estava ingressat a la mateixa unitat que delinqüents comuns, cosa que viola la llei iraniana sobre el principi de separació de delictes. La vaga de fam va acabar afectant el sistema digestiu de l'home, que el va incapacitar per absorbir líquids, un fet que, per a la família, es deu a una negligència de la direcció de la presó.

