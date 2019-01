Mor una dona atacada per un cocodril en captivitat a Indonèsia

Una dona de 44 anys ha mort per l'atac d'un cocodril quan li donava menjar, en una granja de perles a Indonèsia on tenien l'animal en reclusió de manera il·legal. La dona, Deasy Tuwo, treballava a la granja i el 10 de gener estava alimentant el cocodril, de 700 quilos de pes i anomenat Merry. L'animal li va arrencar el braç i una part de l'abdomen.

El cos de la dona va ser descobert l'endemà al matí pels seus companys de feina a la bassa on hi havia el cocodril. No se sap si l'animal la va arrossegar fins a dins o si ella hi va caure.

El rèptil ha sigut traslladat a un centre de conservació mentre les autoritats en busquen l'amo, que seria un japonès propietari també de la granja, segons informa la cadena britànica BBC.

Funcionaris del govern indonesi havien intentat visitar la instal·lació unes quantes vegades en el passat per retirar el cocodril, però no se'ls havia permès l'accés. "Hem vingut aquí unes quantes vegades però les tanques sempre estan bloquejades", han apuntat també a la BBC.