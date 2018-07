Mor la dona contaminada amb Novitxok

Dawn Sturgess, la ciutadana britànica de 44 anys, resident a Amesbury, al sud-oest d’Anglaterra, que el 30 de juny va ser contaminada per l’agent nerviós Novitxok, va morir aquest diumenge a última hora del vespre a l’hospital del districte de Salisbury, on havia sigut ingressada fa vuit dies. En circumstàncies que encara es desconeixen, Sturgess va entrar en contacte amb el Novitxok juntament amb el seu company, Charlie Rowley, de 45 anys, resident també a Amesbury. Rowley va ingressar poques hores després al mateix centre sanitari, on encara continua, en estat crític.

La de Sturgess és la primera mort al Regne Unit arran del contacte amb l’agent nerviós militar, desenvolupat a la Unió Soviètica entre finals de la dècada dels 70 i els anys 80 del segle passat. El Novitxok va ser utilitzat el mes de març en l’intent d’assassinat de l’exespia rus enemic de Vladímir Putin Serguei Skripal i de la seva filla Iúlia. Londres ha assenyalat reiteradament Moscou com a responsable. La policia busca des de dimecres el contenidor de l’agent amb què la parella es va contaminar.