Mor un dels ferits durant la protesta contra el govern a Bucarest

Un dels més de 450 ferits en la multitudinària protesta de Bucarest del 10 d'agost passat va morir diumenge a la nit a l'hospital on estava ingressat després d'haver patit lesions causades per gasos lacrimògens de la policia. Ho ha afirmat aquest dilluns l'agència Mediafax, que ha apuntat que "un home de 62 anys va morir la nit del 19 al 20 d'agost". "Aquest matí [dilluns] s'ha fet l'autòpsia per establir les causes de la mort", afirmen.

La víctima, que tenia problemes d'hipertensió, va tenir una hemorràgia nasal com a conseqüència d'haver d'inhalat gas lacrimogen, i va morir després de patir una aturada cardíaca.

El departament per a situacions d'urgència del país també ha informat aquest dilluns que l'home es va dirigir a una ambulància amb una hemorràgia nasal i després de rebre els primers auxilis va refusar ser traslladat a un hospital. Hores més tard, però, va acudir a un centre mèdic amb vòmits i hemorràgies i va ser ingressat a la secció de cures intensives de l'hospital.

En total, 452 persones, 33 de les quals policies, van quedar ferides en la manifestació antigovernamental que va reunir més de cent mil persones i que va ser desallotjada a través de gasos lacrimògens i canons d'aigua.

La fiscalia ja ha rebut 291 denúncies contra les forces de seguretat, tant de persones com d'organitzacions cíviques, pel suposat ús abusiu de violència.