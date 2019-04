Mor el gran duc Joan de Luxemburg als 98 anys

El gran duc Joan de Luxemburg ha mort aquest dimarts als 98 anys . " Amb gran tristesa els comunico la mort del meu estimat pare , sa altesa reial el gran duc Joan, que ens ha deixat en pau, envoltat de la seva família" , ha indicat el Gran Ducat en un comunicat.

El que va ser cap d'estat de Luxemburg del 1964 al 2000, quan va abdicar en favor del seu fill gran, Enric, portava deu dies hospitalitzat per una infecció pulmonar que finalment no ha pogut superar.



El gran duc Joan va néixer el 5 de gener del 1921, com a primogènit de la gran duquessa Carlota i del príncep Fèlix de Borbó - Parma . L'ocupació nazi de Luxemburg el va força a l'exili el 1940, però, amb només 21 anys, el duc es va unir com a voluntari a l'exèrcit britànic i va participar tant al desembarcament de Normandia, l'11 de juny del 1944, com a la batalla de Caen i a l'alliberament de Brussel·les. Amb les tropes aliades va entrar a Luxemburg quan en van ser expulsats els nazis.



Considerat un heroi de guerra, va assumir el càrrec de cap d'estat del Gran Ducat de Luxemburg el 1964 quan la seva mare va abdicar en favor seu, el mateix gest que va fer ell anys després, ja amb 79, quan va cedir el càrrec al seu fill gran l'any 2000. Cinc anys després moria la seva esposa, Josefina Carlota, amb qui portava casat 51 anys i amb qui va tenir cinc fills.