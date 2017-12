Mor l'assassí que permetre acabar amb la pena de mort a França

260x366 Henry, en una imatge del 2002, a l'arribada a un tribunal francès per ser jutjat per robatori. / MYCHELE DANIAU / AFP Henry, en una imatge del 2002, a l'arribada a un tribunal francès per ser jutjat per robatori. / MYCHELE DANIAU / AFP

Patrick Henry, un dels més cèlebres assassins de França, ha mort als 64 anys d'un càncer de pulmó i en un hospital de Lilla, al nord del país. L'home va ser condemnat a pena de mort per l'assassinat d'un nen de set anys el 1976 però els jutges van condonar la pena capital per una cadena perpètua, tot i que va acabar per sortir del centre penitenciari als 24 anys per bona conducta.

L'anunci de la seva mort la fet l'advocat d'Henry, Hugo Levy, que ha assenyalat que el seu client "va fugir de la guillotina però no de la reclusió de per vida", en declaracions al canal FranceInfo.

El cas d'Herny es va fer cèlebre perquè el seu advocat, Robert Badinter, va aconseguir que el tribunal aturés la sentència a morir en guillotina, en un cas que va trasbalsar la societat francesa de l'època. Herny va ser condemnat per haver assassinat el nét d'un empresari, a qui va exigir el pagament d'un milió de francs francesos. No obstant, el sospitós va acabar assassinant el petit, a qui va segrestar de la porta del seu col·legi. "El vaig escanyar, no sabia què fer amb ell", va declarar Henry al judici.

Quatre anys després, el president François Miterrand va nomenar ministre de justícia l'advocat Badinter i es va abolir la pena de mort la pena de mort a França, tot i la gran resistència social.

A la presó, Henry es va convertir en un pres modèlic i el 2001 va aconseguir la llibertat condicional, després de passar més de la meitat de la seva vida entre reixes. No obstant això, l'any següent, el 2002 va ser detingut a la localitat valenciana de Sagunt quan transportava en el seu automòbil deu quilos d'haixix que suposadament havia comprat al Marroc.

Detingut pels càrrecs de possessió de drogues i violació de la seva llibertat condicional, ja que tenia prohibit sortir de territori francès, Henry va estar empresonat a Espanya durant sis mesos, fins a la seva extradició a França, on va ser de nou empresonat. Els jutges van suspendre la condemna fa dos mesos perquè pogués tractar-se del càncer que finalment ha acabat amb la seva vida.