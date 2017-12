Mor el militar nord-americà que va desertar a Corea del Nord i hi va viure 40 anys presoner

Charles Robert Jenkins, un sergent de l'exèrcit nord-americà que es va convertir en tot un enigma de la Guerra Freda després de desertar a Corea del Nord el 1965, on va estar retingut durant quasi 40 anys abans de ser alliberat el 2004, va morir aquest dilluns al Japó a l'edat de 77 anys.

La seva mort va ser comunicada per l'agència Kyodo New, sense que se n'especifiqués la causa.



Jenkins, nascut Carolina del Nord, patrullava la zona desmilitaritzada que separa Corea del Nord i Corea del Sud l'any 1965 quan, després de 10 cerveses, va entrar al nord per evitar anar a combatre a Vietnam.



Aviat es va adonar que havia comès un terrible error. Passasria la major part dels seus propers 40 anys com a presoner, obligat a llegir els treballs dels líders nord-coreans durant hores i dies, i patint fam i cops.



Poc se sabia sobre les experiències de Jenkins fins que va sortir de Corea del Nord l'any 2004. Aquell any, el règim nord-coreà li va permetre sortir per reunir-se amb la seva dona, Hitomi Soga, una dona japonesa que havia estat segrestada per Corea del Nord i que també v a ser autoritzada a tornar a casa seva al Japó l'any 2002 després d'una visita a Pyongyang pel primer ministre japonès de l'època, Junichiro Koizumi.



Durant el seu judici militar per desertor celebrat al Japó l'any 2004, Jenkins va explicar que en entrar a Corea del Nord va ser traslladat a un hospital de Corea del Nord on, sense anestèsia, un metge va arrencar de la seva pell el tatuatge del seu avantbraç que deia " Exèrcit dels Estats Units" (U.S. Army).



Va explicar que el van advertir que qualsevol crítica a la família Kim, governant de Corea del Nord, suposaria la seva mort. En el seu judici va assegurar que els seus captors l'amenaçaven dient: "Ves a cavar el teu propi forat al terra, perquè estàs acabat".

Més tard va escriure que creia que la seva vida a Corea del Nord era una mica millor que la de la majoria de nord-coreans. Jenckins va aparèixer en pel·lícules de propaganda del règim comunista nord-coreà i va dir que el seu paper de trofeu de guerra per al Pyingyang el va salvar dels pitjors abusos.



"Però tot i així he sofert molt de fred, fam, pallisses i tortures psicològiques fins al punt de desitjar sovint la meva pròpia mort", va escriure amb el periodista Jim Frederick en el llibre de 2008 "The Reluctant Communist: My Desertion, Court-Martial, and Forty -Year Imprisonment in North Korea" (El Comunista Reaci: La meva deserció, judici militar i 40 anys de presó a Corea del Nord).



La vida de Jenkins va millorar una mica després de conèixer a Soga, una japonesa que havia estat segrestada per agents nord-coreans el 1978 junt amb altres ciutadans nipons amb l'objectiu que ensenyessin la llengua i la cultura japoneses als seus espies. Jenkins i Soga es van casar aviat després de conèixer-se el 1980.



Van viure junts en una casa a Pyongyang que no tenia calefacció la major part de l'hivern, cultivant les seves pròpies verdures i criant els seus pollastres per compensar un sistema de racionament dels aliments en crisi. Van tenir dues filles nascudes a Corea del Nord que van poder sortir amb Jenkins del país l'any 2004.



Al Japó, l'opinió pública majoritària es va posar de banda de Jenkins pel sofriment de la seva esposa i d'altres segrestats japonesos.



Després d'arribar-hi, Jenkins es va enfrontar a un tribunal militar, on el van declarar culpable de deserció i d'ajudar l'enemic. Va ser donat de baixa de l'exèrcit amb deshonor, despos seït de tots els beneficis econòmics i condemnat a una pena de presó de 30 dies, que va complir al Japó. Va ser alliberat cinc cies abans, per bon comportament.