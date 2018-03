Mor el policia francès que es va intercanviar per un ostatge en el segrest del supermercat

260x366 El tinent coronel Arnaud Beltrame, en una fotografia oficial difosa per la Gendarmeria francesa. / Gendarmeria Nacional / REUTERS El tinent coronel Arnaud Beltrame, en una fotografia oficial difosa per la Gendarmeria francesa. / Gendarmeria Nacional / REUTERS

El policia francès Arnaud Beltrame, de 44 anys, que es va intercanviar per un ostatge durant el segrest d'un supermercat aquest divendres a la petita localitat de Trèbes –prop de Carcassona– ha mort aquest dissabte a causa de les ferides que li va causar el terrorista. L'atacant –el jove de 25 anys Redouane Lakdim, que es va identificar com a membre de l'Estat Islàmic– li va disparar diverses vegades. "Mereix el respecte i l'admiració de la nació sencera", ha declarat el president francès, Emmanuel Macron. El govern li farà un homenatge solemne. Amb la mort del policia, ja són quatre les persones que han perdut la vida com a conseqüència de l'atac terrorista.

Arnaud Beltrame era tinent coronel de la Gendarmeria francesa i estava destinat a Carcassona des de l'agost. L'oficial va acceptar voluntàriament entrar al supermercat on estava el terrorista a canvi que deixés sortir un ostatge. Beltrame va deixar el seu mòbil connectat perquè els agents de policia que estaven a l'exterior de l'establiment poguessin seguir el que passava a dins. Les forces del GIGN (Grup d'Intervenció de la Gendarmeria Nacional) van entrar al supermercat i van abatre el terrorista quan van sentir diversos trets. Ja era massa tard, però: el tinent coronel va resultar ferit greument.

"Ha mort per la pàtria. França no oblidarà mai el seu heroisme, la seva valentia i el seu sacrifici. Amb el cor encongit, mostro el suport de tot el país a la seva família, als seus coneguts i als seus companys de la Gendarmeria", ha escrit el ministre de l'Interior, Gerard Collomb, a Twitter.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 de març de 2018

El suposat terrorista Redouane Lakdim va disparar almenys sis vegades aquest divendres contra quatre policies que feien fúting a l'avinguda del General Leclerc a Carcassona. Després es va atrinxerar al supermercat de la localitat de Trèbes, on hi havia una cinquantena de persones. En total a l'atac van morir 4 persones i en van resultar ferides 15 més. L'Estat Islàmic va reivindicar l'atemptat.