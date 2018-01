Moren 12 persones en caure una avioneta al Pacífic nord a Costa Rica

Una avioneta privada amb 10 passatgers de nacionalitat nord-americana i dos tripulants a bord s'ha estavellat a la província de Guanacaste, al Pacífic nord, a Costa Rica. Els serveis de rescat s'han traslladat al lloc dels fets però no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes hi ha cinc membres de la mateixa família.



Les autoritats locals han indicat que l'avioneta, que va sortir de Punta Islita cap a l'aeroport internacional Juan Santamaría, s'ha estavellat contra una zona muntanyosa i, posteriorment, s'ha incendiat.



"Les unitats ja són al lloc dels fets, que és de difícil accés. El foc ha arrasat amb l'aeronau i les víctimes han quedat carbonitzades. Es tracta de 10 turistes i 2 membres de la tripulació", ha explicat a Efe el director de Bombers, Héctor Chávez.

Les autoritats d'Aviació Civil han iniciat una investigació sobre el cas per saber les causes de l'accident, mentre que l'Organisme d'Investigació Judicial treballa en l'aixecament dels cossos.

La Direcció General d'Aviació Civil ha indicat que l'aeronau va registrar maniobres d'aproximació per aterrar a Punta Islita però que les ràfegues de vent els van obligar a anar a una altra pista per esperar millors condicions climatològiques. "És molt recent l'esdeveniment per determinar la causa, hi ha diferents hipòtesis que es poden avaluar com ara el tema climatològic, l'error mecànic o humà", ha expressat en roda de premsa el director d'Aviació Civil, Enio Cubillo.