Moren 32 persones en un accident d'un avió rus a Síria

Els 32 ocupants d'un avió de transport militar rus han mort després que la nau s'hagi estavellat a Síria. L'accident, que ha tingut lloc quan l'avió es disposava a aterrar a la base de Hmeimim, que Rússia té a la província siriana de Latakia, ha tingut lloc aquest dimarts a la una del migdia.

A bord hi viatjaven 26 passatgers i 6 membres de la tripulació i, tal com ha informat el ministeri de Defensa rus, "tots han mort". El govern rus, que de moment no ha donat més detalls de l'accident, ha descartat que l'aparell hagi estat abatut i indica que l'incident hauria estat causat per un problema tècnic.

Les morts de personal militar rus a Síria són un problema per al president Vladímir Putin, que el desembre va ordenar la "retirada d'una part significativa" del contingent amb què dona suport al seu aliat Baixar al-Assad, que és una de les claus de la seva supervivència al poder. El desembre de 2016 un avió militar que transportava l'orquestra de l'exèrcit per fer una actuació davant el personal militar rus destacat a Síria es va estavellar al Mar Negre, amb un balanç de 92 morts.

El balanç de baixes russes en la campanya siriana no ha parat de créixer, tot i que el Kremlin hi lliure una guerra fonamentalment per aire. El febrer, rebels sirians van abatre un caça rus i el pilot va morir després de saltar de l'aparell.

A més dels combatents oficials diverses empreses militars russes privades tenen personal destacat a Síria que també han registrat baixes: el febrer una columna amb uns 300 efectius van ser atacada per la coalició liderada pels Estats Units. El Kremlin no ha reconegut quants d'ells van resultar morts.