Moren 20 persones en un accident d'un avió militar a Suïssa

Vint persones van morir aquest dissabte després que un avió militar, que ara s'utilitzava per dur a terme visites turístiques, s'estavellés en una zona muntanyosa al cantó suís dels Grisons, al sud-est del país. L'aparell va caure de "manera gairebé vertical i a gran velocitat" contra el terra d'una àrea del Piz Segnas, a prop del municipi de Films, ha explicat aquest diumenge el responsable de la investigació, Daniel Knecht, que ha apuntat que les causes de l'accident encara no estan clares. Les víctimes, 11 homes i 9 dones d'entre 42 i 84 anys, eren procedents majoritàriament de Suïssa, excepte un matrimoni i el seu fill que eren austríacs.

Les autoritats locals van ser informades del sinistre sobre les cinc de la tarda horal local, fet que va provocar que s'activés un important operatiu de cerca. L'avió militar, un Junkers JU52 HB-HOT construit a Alemanya el 1939 i que s'utilitzava per gaudir de vols panoràmics sobre els Alps suïssos, tenia 17 places per a passatgers, dues per als pilots, i una per a un tripulant. En aquell moment, la nau es trobava fent un viatge turístic a Ticino i havia d'aterrar sobre les cinc de la tarda, hora local, a l'aeroport de Dúbendorf, al nord de Zúrich.

El mateix Daniel Knecht, que ha descartat factors externs, com una coalició amb un altre avió o que es trenqués parcialment l'aeronau durant el vol, ha recordat que les avions tan antigues no tenen caixa negra, un detall que augura unes investigacions complicades per desxifrar què va passar. Knecht, però, ha assenyalat ahir que les altes temperatures que ha experimentat Suïssa durant aquests dies, d'entre 32 i 34 graus, podrien haver influït en el funcionament dels motors de l'avió, però va deixar clar que "la calor mai és l'única causa d'un accident".

Per la seva banda, el conseller delegat i cofundador de l'aerolínia, Kurt Waldmeier, ha lamentat la tragèdia i ha reiterat que no hi havia constància de qualsevol problema tècnic en l'aparell sinistrat, i ha recordat que tots els avions de l'aerolínia només són pilotats per professionals que compten "una gran experiència", i que l'última revisió del JU52 havia tingut lloc a finals de juliol.

Aquest accident és el pitjor de la història del transport aeri suís des que es va estavellar un avió de Crossair l'any 2001, i que va causar la mort de 24 persones.