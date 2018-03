Morts sospitoses vinculades a la City de Londres i la màfia russa

Entre l’1 de gener i l’11 de febrer, la BBC ha emès la sèrie McMafia, una ficció sobre les vivències d’Alex Godman, fill d’un cap de la màfia russa crescut al Regne Unit, mentre el pare intentava fugir de les xarxes del crim organitzat amb què estava connectat mentre residia a Moscou. Godman, director d’un fons de risc de la City de Londres, acabarà ell mateix dins el crim organitzat.

Amb independència de l’abast global del llibre en què es basa la sèrie, McMafia: a journey through the global criminal underworld [McMafia: un viatge a través del món clandestí del crim global], els productors la van encertar situant la trama a la capital britànica. Bill Browder, advocat britànic i fundador d’un fons de risc -Hermitage Capital Management, especialitzat en mercats russos-, en parlava en un article del diari Inews, després de l’estrena de la sèrie. Jutjat l’any passat en rebel·lia a Moscou per evasió de capitals i frau fiscal, el soci i representant a Rússia de Browder, Serguei Magnistki, va morir en una presó russa el 2013 mentre esperava un judici també per evasió d’impostos.

Browder afirmava al diari: “Malauradament, Londres s’ha convertit en el centre mundial per blanquejar diners i per rentar la reputació dels membres russos del crim organitzat. McMafia porta aquesta realitat a les pantalles de tot el país. Esperem que generi alguns canvis polítics i regles més estrictes en el futur”.

La mort el 2006 a Londres de l’exespia rus Aleksandr Litvinenko, després d’haver estat enverinat amb poloni 210, es va vincular a les seves investigacions sobre els lligams entre Vladímir Putin -que n’hauria ordenat l’assassinat-, la màfia russa i els oligarques establerts al Regne Unit. No és l’únic mort en estranyes circumstàncies en què la màfia russa ha estat implicada.

El 2013, Borís Berezovski, amic de Litvinenko, relacionat en el passat amb Putin però caigut en desgràcia, va morir a la finca que tenia als afores de Londres en circumstàncies que no s’han aclarit. Un any després un empresari britànic, Scot Young, amb vincles amb les màfies russa i turca i amb deutes milionaris amb aquests grups, va morir sobtadament, encara que la policia no va considerar sospitós l’incident. Aquest any, una altra investigació oficial intentarà esbrinar els detalls d’aquella mort, el 2012, mentre era a la casa de Surrey, al sud de Londres, d’un altre oligarca, Aleksandr Perepilitxni.

Anastàsia Nesvetailova, professora de la City University de Londres, assegura que “Londres continua sent un refugi” per al diner negre rus, tal com passava als anys 80 i 90. No s’hi renta com descrivia John Le Carré a Un traïdor com els nostres, però “encara hi ha llacunes legals” que són aprofitades. L’incident de Salisbury pot comportar més controls per a segons quins capitals, una mala notícia per a la City.