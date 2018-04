Motxilles transparents a l'institut de Parkland per evitar més tirotejos

A l'instiut de Parkland, a Florida, on el 14 de febrer un exalumne va matar gairebé una vintena d'estudiants en un tiroteig, les seqüeles d'aquella massacre encara hi són presents. La direcció del centre educatiu ha entregat als alumnes motxilles transparents perquè es pugui identificar a simple vista que no hi porten objectes perillosos.

Malgrat que des de l'institut asseguren que aquesta mesura pot ajudar a evitar futurs incidents, molts dels estudiants han mostrat la seva disconformitat. "A no ser que siguin [les motxilles] antibales, jo no em sento molt més segur", ha escrit al seu compte de Twitter Cameron Kasky, un dels alumnes que ha encapçalat les protestes i el moviment contra les armes posterior al tiroteig. En senyal de protesta, Kasky va omplir la bossa de compreses.

Alguns dels joves es queixen de la manca de privacitat que suposa aquesta norma, i també, de la ineficàcia. "Això és un acudit. Les motxilles transparents no serviran per a res. Necessitem control d'armes", ha dit, també a Twitter, un estudiant d'origen espanyol.

El director del centre, Ty Thompson, reitera la necessitat d'aquesta decisió. Diu que es tracta d'una mesura provisional, entre d'altres, per millorar la seguretat del col·legi fins que s'acabin de concretar les normes permanents. El fet que Nikolas Cruz, l'autor del tiroteig, amagués a l'interior d'una motxilla d'esport el fusell semiautomàtic que va emprar és significatiu per a ells. "És una prova per saber com funciona. El procés [per accedir al centre] serà molt similar a quan accedeixes a un esdeveniment esportiu, a un concert o fins i tot a Dinsey World", han indicat des de l'institut en una carta que han enviat als pares dels estudiants per informar sobre la iniciativa de les motxilles transparents.

Mentrestant, però, les xarxes socials se saturen de missatges que comenten el fenomen. La majoria són crítics amb la mesura i clamen una reacció més efectiva, tant del centre com del govern nord-americà, a qui se li demana que regularitzi l'ús d'armes entre els ciutadans.

La de les motxilles, però, no és la primera mesura que ha implantat el col·legi. Des d'aquest dilluns s'han reduït els accessos d'entrada a l'edifici, com també les normes d'entrada i sortida de cada classe. Per la seva banda, el governador de Florida, Rick Scott, ha decretat que es mantingui una guàrdia de vuit agents a l'insitut.