El Moviment 5 Estrelles, convençut que dirigirà el govern

El candidat del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, es va mostrar convençut ahir en una roda de premsa a Roma que el seu partit encapçalarà el nou govern italià i que, en conseqüència, ell serà el primer ministre del país. Però no va explicar com ho aconseguirà: la seva formació va ser la més votada en les eleccions legislatives del 4 de març, però només va obtenir el 32% dels vots. Està lluny de la majoria: li falten gairebé 150 escons entre la cambra alta i baixa. La segona força amb més suport electoral va ser la coalició de dreta, formada per la Lliga, Força Itàlia i Germans d’Itàlia. Va obtenir el 37,1% dels vots, per tant, en total li falten un centenar d’escons per a la majoria a la Cambra de Diputats i al Senat. Una solució per desencallar aquesta situació seria formar un govern tècnic, com ja ha passat en altres ocasions a Itàlia. O sigui, un executiu sense una forta connotació política, que no encapçalés cap dels candidats a les eleccions i que s’encarregués dels temes més urgents del país: per exemple, aprovar una nova llei electoral que eviti cambres tan fragmentades. El Partit Democràtic i la coalició de dreta han donat suport a aquesta opció. Di Maio, però, ja va aclarir ahir que el Moviment 5 Estrelles no acceptarà un govern d’aquest tipus.