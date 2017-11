Mugabe rebrà 10 milions de dòlars, a més de mantenir el sou vitalici

L'expresident de Zimbàbue, Robert Mugabe, rebrà una compensació de 10 milions de dòlars, a més de la immunitat i garanties de seguretat per a ell i la seva família, en virtut de l'acord que va aconseguir per accedir a dimitir, segons 'The Guardian'.

Després de l'acord per a la immunitat i la seguretat, fet públic fa uns dies, aquest dissabte ha sortit a la llum que Mugabe i la seva dona s'embutxacaran també una suma important de diners. Tot i que la quantitat no estava clara, un alt càrrec del partit de l'expresident amb coneixements sobre l'acord va dir que serien 10 milions de dòlars.

D'aquests, 5 milions se li entregarien en mà en un primer moment i la resta en diversos pagaments en el futur. A més d'això, l'expresident, de 93 anys, seguirà cobrant el seu antic sou de 150.000 dòlars anuals durant la resta de la seva vida. I la seva dona Grace, molt més jove, cobrarà la meitat d'aquesta suma també de manera indefinida.

Mugabe va dimitir finalment dimarts, vuit dies després que l'exèrcit prengués el poder del país i que el seu mateix partit se li girés en contra. L'expresident es negava a deixar el càrrec que ocupava des de la independència del país, el 1980, i va fer una demanda molt emotiva per no haver-se d'exiliar, que finalment se li va concedir.

"Era un tema molt emocional per a ell, i va ser molt convincent. Per a ell era molt important que se li garantís seguretat per restar al país, encara que això no vol dir que no viatgi a l'estranger quan vulgui o hagi de fer-ho", va explicar a Reuters una font pròxima a l'acord.

A Mugabe també se li va garantir la seguretat de la seva família, especialment de la seva dona, que s'ha guanyat moltes enemistats en els últims temps pel seu comportament. De fet, l'enfrontament entre Grace Mugabe i l'exvicepresident de Mugabe, Emmerson Mnangagwa, a qui l'expresident va fer fora, és el que va desencadenar el cop d'estat militar i la caiguda del nonagenari dictador.

Mnangagwa va prendre possessió com a nou president de Zimbàbue divendres. "El president sortint és òbviament conscient de l'hostilitat pública contra la seva dona i de la ira en alguns cercles per la manera com ella s'ha comportat i s'ha dirigit al partit", deien les mateixes fonts.