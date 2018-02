Musulmanes es llancen a la campanya #MosqueMeToo

Atrevir-se a parlar d’assetjament sexual sent dona i musulmana, i que el lloc on s’hagi comès l’agressió sigui la Meca, el lloc més sagrat de l’islam, és una notícia que sens dubte deixa amb la boca oberta. Valentia és la paraula que millor defineix el grup de dones musulmanes que han explicat obertament a les xarxes socials la seva traumàtica experiència. Potser només calia la petita empenta que va suposar el hashtag #MosqueMeToo a Twitter perquè moltes dones es decidissin a compartir les seves desagradables vivències.

La creadora d’aquesta iniciativa, que ha desbordat les xarxes socials pel gran nombre de visites i comentaris, és Mona Eltahawy, escriptora i activista feminista egiptoamericana. En una entrevista per escrit amb l’ARA, Eltahawy explica que després de llegir l’experiència de Sabica Khan, una dona pakistanesa que explicava a través de Facebook que havia patit tocaments durant la circumval·lació a la Kaaba -la sagrada pedra negra de la Meca a la qual els pelegrins donen set voltes-, va decidir publicar a Twitter que ella va patir una experiència similar a la Meca quan tenia només 15 anys.

En el seu perfil de Facebook, Sabica Khan va escriure el 2 de febrer:“És trist haver de dir que ni tan sols estàs segura en els llocs sagrats. M’han assetjat, no una, ni dos, sinó tres vegades. Tota la meva experiència a la ciutat santa de la Meca es veu enfosquida per aquest horrible incident. Crec que és important parlar obertament sobre l’assetjament sexual. No sé quantes de vosaltres hi heu tingut una experiència similar, però malauradament aquest incident m’ha deixat molt trista”.

“Compartia el dolor i la ràbia”

“Em vaig sentir identificada en llegir la Sabica i vaig compartir el seu dolor i ràbia. El seu testimoni em va fer reaccionar i publicar un altre cop la meva experiència amb el hashtag #MosqueMeToo amb l’esperança que altres dones parlessin i poder ajudar les que, per qualsevol raó, no poden fer-ho”, va explicar Eltahawy.

L’activista egípcia ja havia parlat de la seva traumàtica experiència a la Meca feia tres anys en el seu llibre Hijabs i himens: per què el Pròxim Orient necessita una revolució sexual. Però aquella confessió no va tenir gaire repercussió. Ara, sota el hashtag #MosqueMeToo, que segueix l’estela del moviment global #MeToo originat pels escàndols de Hollywood, dones musulmanes d’arreu del món han denunciat també que han sigut víctimes d’abusos sexuals a la Meca, en milers de tuits en anglès, àrab, turc i persa. En les primeres 24hores de la campanya es van fer més de 2.000 tuits. En un país tan conservador com l’Iran, va ser un dels deu hashtags més utilitzats aquell dia, el 6 de febrer.

“Aquesta és una de les raons per les quals mai dic que sí quan em pregunten si m’agradaria tornar a la Meca. Mai m’han assetjat tant com a la ciutat santa”, confessava una dona a Twitter. “La gent pensa que la Meca és el lloc més sagrat per als musulmans i, per tant, creuen que allà mai ningú faria res dolent, però això és totalment fals”, escrivia una bloguer indonèsia. “Vaig entrar en taxi a la Meca i el conductor em va posar la seva mà a la cuixa i la va estrènyer. Vaig baixar immediatament del taxi enmig del trànsit. Vaig entrar a un altre taxi i aquell conductor em va ensenyar el penis. Les dues coses van passar el mateix dia”, deia en un altre tuit.

“Les dones musulmans, igual que altres dones, pateixen assetjament, però quan passa en un context religiós se’ls demana que guardin silenci en nom d’una causa major. És injust i opressiu”, denunciava a Twitter la columnista de The Express Tribune Aisha Sarwari, que es va unir a la campanya #MosqueMeToo.

Aquesta iniciativa de dones musulmanes ha rebut dures crítiques de “piadosos” musulmans que les acusen d’“inventar el que diuen i estar difamant l’islam”. L’activista egípcia va assegurar que l’havien insultat i acusat de “voler destruir l’islam”, i fins i tot de buscar només “notorietat” amb aquesta campanya.