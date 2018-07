La NASA russa investiga si hi ha espies que venen secrets a Occident

L'agència espacial de Rússia està sota sospita. Investigadors del Servei Federal de Seguretat, l'antic KGB, han entrat a les instal·lacions de dues empreses de Roscomos, la NASA russa, en el marc de la investigació d'un cas de suposat espionatge, segons revela el diari 'Kommersant' en una informació que ha confirmat el responsable de l'agència, que ha assegurat la màxima col·laboració per aclarir els fets.

Segons el diari digital, les investigacions se centren en desenes de treballadors sospitosos d'haver mantingut contactes amb serveis secrets i d'intel·ligència de països occidentals per passar informació rellevant i sensible dels projectes que Moscou impulsa en matèria de míssils hipersònics classificats com d'"alt secret".

Els escorcolls es produeixen l'endemà que el ministeri de Defensa de Rússia anunciés el començament de la producció en sèrie de l'avió hipersònic de missatger, capaç de superar, segons els seus creadors, qualsevol sistema de defensa antimíssils. Segons els militars russos, l'ogiva alada de l'Avangard té una gran capacitat de maniobra i és capaç de desenvolupar una velocitat de fins a Mach 20 (vint vegades la velocitat del so).

Una font pròxima a la investigació citada per 'Kommersant' sota la condició d'anonimat ha pronosticat que "es tallaran molts caps" i que la investigació no es tancarà només amb destitucions, segons informa l'agència Efe.

El delit de traïció, definit en el Codi Penal com a espionatge per un ciutadà rus a favor d'un altre país o organitzacions estrangeres, es castiga a Rússia amb fins a 20 anys de presó.