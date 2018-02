Un discurs de 8 hores per defensar el somni dels 'dreamers'

La líder de la minoria demòcrata de la Cambra Baixa dels Estats Units, Nancy Pelosi, ha batut aquest dimecres un rècord. Durant més de vuit hores Pelosi ha pronunciat el discurs més llarg de la història de la Cambra de Representants, dempeus i només interrompent-lo durant uns segons per beure aigua. Fins i tot la representant demòcrata ha superat Fidel Castro, reconegut orador que havia pulveritzat rellotges.

En el parlament, a favor de la figura dels anomenats 'dreamers' -els joves immigrants menors que han arribat clandestinament al país-, Pelosi, de 77 anys, s’ha oposat a l’acord pressupostari aprovat al Senat que no contempla cap solució per aquest col·lectiu i que, molt probablement, el condemna a una expulsió imminent.

Pelosi ha enumerat diversos testimonis dels 'dreamers': dels més de 700.000 immigrants que, establerts als Estats Units, amb estudis, sense antecedents penals i a qui Barack Obama va donar protecció i que el govern de Donald Trump vol que s'acabi.

L’objectiu de la congressista, tal i com ha manifestat, és aconseguir un compromís del president de la Cambra de Representants, el republicà Paul Ryan, per sotmetre a votació el projecte de llei migratòria que surti del Senat amb l’objectiu de trobar una solució permanent envers aquestes persones, majoritàriament procedents de països de l’Amèrica Llatina com Mèxic, Guatemala o Colòmbia.

La indignació de la líder demòcrata ha esclatat després de comprovar que els seus companys de partit al Senat no havien complert les seves promeses. Pel matí, els demòcrates liderats per Chuck Schumer, que fa dues setmanes havia exigit als republicans un acord migratori a canvi de pactar qualsevol pràctica pressupostària, havien fet marxa enrere i no havien inclòs en el pacte la clàusula pels 'dreamers'. A més, també s’havia acordat que properament comencés un debat migratori en el ple de la Cambra Alta, que encara no s’ha previst.

“Hem de ser forts com a país… i respectar les aspiracions d’aquelles persones que són el nostre futur”, ha afirmat Pelosi durant el seu parlament. “Els joves són el nostre futur i aquests 'dreamers' en són part. Han estat enriquits per la grandesa del nostre país”, ha afegit. Finalitzada la seva intervenció, part de la cambra li ha dedicat una sonora ovació. Pel contingut, però també per la durada, ja que ha superat l’anterior rècord, que va tenir lloc al 1909, i el va protagonitzar el congressista demòcrata Champ Clark.

Aquell cop Clark va parlar durant cinc hores i quinze minuts en contra d’una reforma econòmica. Sobta que s’hagi permès un discurs tan llarg, però s’explica perquè en aquest hemicicle els líders de cada partit tenen el privilegi -de fet, són els únics- de gaudir d’un temps il·limitat en les seves intervencions. El rècord, però, l'ostenta Ted Cruz, qui va ser presidenciable republicà, amb una intervenció de 22 hores al Senat.

Al darrere de la denúncia de Pelosi, s’hi troba la política anti-migratòria de Donald Trump, que tant va utilitzar durant la seva campanya electoral. El president dels Estats Units ja havia ordenat acabar amb el programa de protecció a aquests joves impulsat per Barack Obama i conegut com a DACA. Si no canvia l’escenari, a partir del març, que és quan finalitza la cobertura que els protegeix, centenars de milers de joves, totalment establerts als EUA, podran ser expulsats del país.