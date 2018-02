Neix un nou partit al Regne Unit per fer front al Brexit

Renew [Renovació]: aquest és el nom del nou partit polític britànic que aposta per anar contra el Brexit. Els seus tres líders, James Clarke, James Torrance i Sandra Khadhouri, han presentat aquest dilluns la nova formació política, una alternativa que dona "optimisme" als habitants del Regne Unit que desitgen que el país continuï formant part de la Unió Europea i s'oblidi del Brexit.

James Clarke, un dels líders de Renew, ha explicat que "després de les eleccions del 2017 es van adonar que l'única manera que té el Regne Unit de posar fi als problemes és creant un nou partit". El país feia temps que necessitava l'existència d'una formació política com Renew, va dir Clarke quan es va presentar com a candidat europeista independent als últims comicis del 2017 -dels quals Theresa May va sortir molt mal parada-. El naixement d'aquest partit suposaria l'alternativa política per a tots els britànics que no s'identifiquen amb el panorama actual que porta el Regne Unit a separar-se de la potència de la Unió Europea.

James Torrace, cofundador de la formació, deixa clar que Renew no ha nascut per "arribar a aconseguir uns quants escons al Parlament o tenir una carrera política llarga", sinó que el seu objectiu és "canviar el país cap a millor".

Renew ha reclutat més de 1.000 seguidors i ha rebut unes 450 candidatures de diferents residents d'arreu del país que es proposen ells mateixos com a futurs diputats. Sembla que, d'entrada, el partit ha tingut bona acollida. Els líders aspiren a reclutar 650 candidats per poder presentar-se a cada circumscripció i fer campanya perquè els actuals diputats votin al Parlament en contra del Brexit.

L'objectiu de Renew és que l'acord de sortida de la Unió Europea -impulsat per May- sigui rebutjat al Parlament. També defensen que volen "un país amb oportunitats per a tothom, accessible per a tots, independentment d'on hagis nascut o qui siguin els teus pares", ha recalcat Torrace.

En el cas que el Parlament no aprovi l'acord de sortida del Regne Unit, la nova formació proposa que es "convoquin eleccions generals o un nou referèndum, o es negociïn de nou les condicions de sortida", ha dit la colíder del partit Sandra Khadhouri, que també ha destacat que si el Regne Unit se'n va de la Unió Europea per solucionar problemes, la millor opció és romandre-hi i arreglar-los des de dins. "Volem tornar a posar el Regne Unit en el camí de l'optimisme i les oportunitats. Volem crear quelcom positiu i que la gent tingui il·lusió per votar", ha sentenciat Khadhouri.

Renew ha estat presentat a Londres en un acte amb el títol 'Listen to Britain tour' [gira Escolta el Regne Unit]. Visitarà universitats, oferirà formació als candidats i farà reunions públiques.