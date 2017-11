El Nepal afronta unes eleccions trascendentals

El Nepal afronta aquest diumenge la primera fase de les eleccions més importants del país, en què s'han d'escollir centenars de càrrecs nacionals i regionals. Els observadors polítics consideren aquests comicis com l'exercici democràtic més gran d'aquesta petita nació de l'Himalaia, després de molts anys d'inestabilitat política.

Però la convocatòria a les urnes no ha estat exempta tampoc aquest cop de violència. Des de fa dies, militants maoistes han obert foc contra polítics, han fet explotar vehicles, han plantat mines terrestres i han dirigit dotzenes d'atacs, ferint almenys 17 persones. "Volem que aquestes eleccions siguin rebutjades", diu Om Prakash Pun, líder del partit polític que ha liderat els atacs.

La votació d'aquest diumenge és la primera fase, que es completarà amb una segona jornada de votació el proper 7 de desembre. La comissió electoral ha anunciat ja que els resultats finals trigaran a més uns dies a saber-se per les dificultats del procés de recompte.

Jornada crucial cap a un "nou Nepal"

Nepal, un país sense mar situat entre la Xina i l'Índia, ha lluitat per mantenir l'estabilitat en les últimes dues dècades. El 2006, la insurgència dirigida per simpatitzants maoistes va acabar després que els rebels van acordar un acord de pau i el país va passar de la monarquia a la democràcia. Més de 17.000 persones havien estat assassinades durant més de 10 anys de lluita.

Però la discòrdia política va retardar l'adopció d'una constitució fins al setembre de 2015. Per aquell moment, una sèrie de terratrèmols devastadores havien trencat el país, matant a prop de 9.000 persones i destruint centenars de milers de llars.

El Nepal ha tingut moltes dificultats en la reconstrucció després dels terratrèmols, en part per la volatilitat dels seus màxims líders, un fet que provoca una inestabilitat crònica. En menys d'una dècada, el país ha tingut deu primers ministres.



Però malgrat la inestabilitat i la violència, la votació s'ha vist com un punt potencialment clau. Aquest any, el Nepal va celebrar eleccions locals per primera vegada en dues dècades. Ara, els electors han d'omplir més de 800 escons al Parlament de Nepal i les assemblees estatals.



"És una fita immensa en la història del país", diu Bhojraj Pokharel, excomissari principal de les eleccions, que hi veu "una transformació del vell Nepal en un nou Nepal".

Els activistes esperen que els nous líders donin justícia a milers de víctimes que mantenen encara els greuges de la guerra. Fins ara, només s'ha arribat a un grapat de veredictes, en part perquè molts polítics en cara actius van estar involucrats en els combats.



De cara a les eleccions, K.P. Sharma Oli i Pushpa Kamal Dahal, dos ex primers ministres que pertanyen al partit comunista, han format una coalició. Les lleialtats canviants són comuns al Nepal, però la coalició va sorprendre a alguns perquè Dahal s'havia alineat amb l'actual primer ministre, Sher Bahadur Deuba, durant les eleccions locals d'aquest any.



En una entrevista, Pun, el líder maoista, va dir que els atacs que el seu partit ha organitzat aquest mes eren en protesta contra líders com Dahal, que va liderar la insurrecció maoista. El senyor Pun diu que Dahal, conegut amb el seu nom de guerra Prachanda, que vl dir "el ferotge" en nepalès, ha apartat les idees més revolucionàries per aconseguir votants.



Fins ara, els atacs s'han concentrat en e ls districtes que limiten amb Katmandú, on viuen uns quants milions de persones. S'han pres mesures de seguretat addicionals, i el Ministeri d'Habitatge de Nepal ha desplegat 300.000 agents de seguretat a prop dels llocs de votació.



Des del llit de l'hospital, Bhes Kumar Tamang, de 30 anys, va explicar que viatjava fora de Kathmandu cap a un acte organitzat pel partit del Congrés de Nepal quan va patir una explosió prop del seu vehicle. Les seves lesions no li permetran anar a les urnes aquest diumenge, però esperava que la majoria de nepalesos votessin. "Hem de fer que aquesta elecció sigui un èxit", va dir.



Sarita Rai, de 28 anys, es dirigia a una manifestació política al sud de Nepal, quan ella i el seu fill de 7 anys, Jaibek, van trepitjar una mina terrestre. Plorant, Rai va descriure com ella i el seu fill havien saltat pels aires. Ella va perdre la cama esquerra i el nen pateix fractures a la mà, el braç, l'avantbraç i la cama, i s'ha hagut de sotmetre a una cirurgia per eliminar les pedres incrustades a la pell. " No sé com sobreviurem a això", lamentava.