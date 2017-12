Netanyahu demana a Europa el reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha demanat aquest dilluns als països de la Unió Europea que, com han fet els Estats Units, traslladin les seves ambaixades des de Tel Aviv fins a Jerusalem i que reconeguin aquesta última ciutat com la capital de l'estat jueu.

Netanyahu ha fet aquestes declaracions durant la seva visita a Brussel·les, on ha assegurat que encara que no existeix un acord real "tots o gairebé tots els països europeus traslladaran les seves ambaixades a Jerusalem, reconeixeran que és la capital d'Israel i s'implicaran de manera ferma amb nosaltres en seguretat, prosperitat i pau".

Segons el primer ministre d'Israel la decisió presa la setmana passada pel president dels Estats Units, Donald Trump, afavoreix la pau al Pròxim Orient. Per a Netanyahu el reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel "no obvia la pau" sinó que "fa la pau possible".

Al seu parer, els acords entre Israel i els països àrabs han de començar amb el reconeixement de l'estat jueu per part dels palestins i dels seus aliats.

Netanyahu ha assegurat que Jerusalem ha sigut la capital del poble jueu "des dels temps del rei David" i ha assegurat que els jueus que van viure en els guetos europeus durant la Segona Guerra Mundial "mai van perdre la seva connexió" amb la Ciutat Santa.

El primer ministre israelià també ha mostrat el seu malestar amb les decisions de l'ONU i de la Unesco, que han negat "la realitat històrica que Jerusalem ha sigut la capital d'Israel durant els últims 70 anys".

La UE s'allunya de Trump

Però la Unió Europea ha tornat a reafirmar la seva postura de no reconèixer Jerusalem com la capital de l'estat jueu, malgrat les demandes del primer ministre israelià i de la decisió presa pel president dels Estats Units.

El ministre d'Exteriors francès, Jean-Yves Li Drian, i el secretari d'estat britànic per a Europa i les Amèriques, Alan Duncan, han expressat aquest dilluns el rebuig dels seus països i de la Unió Europea al reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel.

El secretari d'estat britànic ha insistit que els 28 països transmetran un missatge "molt clar" al primer ministre Netanyahu, que ha estat convidat a participar en un dinar informal durant aquest consell, en la primera visita d'un cap de govern d'Israel a les institucions europees a Brussel·les en 22 anys.

Per la seva banda, el ministre d'Exteriors francès ha indicat que el seu país està en "desacord" amb la decisió del govern nord-americà de Donald Trump i que aquesta "és també la posició de la UE", que serà constatada aquest matí.

La UE manté que s'ha de buscar una solució negociada a la crisi al Pròxim Orient amb la convivència de dos estats, l'israelià i el palestí, i que Jerusalem ha de ser capital de tots dos a fi de satisfer les aspiracions de totes dues parts.