Netanyahu frena una llei contra la corrupció que l'afavoria

Benjamin Netanyahu ha paralitzat el projecte de llei amb què pretenia limitar la capacitat de la policia per demanar el processament de càrrecs públics, en un gest que l'ajudaria per frenar les acusacions que pesen contra ell per dos suposats casos de corrupció en els quals està implicat. Ara, el Parlament israelià haurà de replantejar-se un nou text. La decisió de Netanyahu arriba tan sols hores després que milers de ciutadans sortissin al carrer dissabte en la 'Marxa de la Vergonya' convocada per organitzacions crítiques amb la política oficial.

Netanyahu té dos fronts judicials oberts. Duna banda el Lahav 433, la brigada contra el crim organitzat de la policia d'Israel, investiga a Netanyahu per rebre regals d'un empresari a canvi de suposats avantatges oficials. Un cas en el que també està implicada la seva dona Sara. I d'altra banda, el primer ministre ha de respondre a una acusació sobre unes suposades negociacions encobertes amb el propietari d'un mitjà de comunicació per aconseguir una cobertura informativa favorable.

Malgrat les crítiques que ha rebut per part de la societat israeliana, dels partits de l'oposició i d'alguns membres dels grups de la coalició de govern, el primer ministre ha tornat a assegurar, una vegada més, que "no hi haurà res perquè no hi ha gens" que li pugui implicar en aquests casos.

Netanyahu ha publicat un missatge en el seu compte personal de Facebook en el qual considera que el debat sobre aquest projecte de llei "s'ha convertit en una arma política contra un govern electe".

"És evident que en el meu cas les recomanacions policials són insignificants. Sembla que van ser decidides al principi de la recerca, filtrades al llarg de tot el procés i no han canviat a pesar que s'han presentat una vegada i una altra fets clars provant que no hi havia res", va afegir el primer ministre.

Corrupció política sistèmica

L'anunci de Netanyahu ha arribat enmig d'una nova recerca policial iniciada aquest dilluns contra un altre membre de la coalició de govern.

En aquesta ocasió la persona sota sospita és David Bitan, president de la coalició, a qui els investigadors acusen de suborn, rentat de diners, frau i ruptura de confiança quan va exercir el càrrec de tinent d'alcalde a la ciutat de Rishon Letsion, a 20 kilòmetres de la capital Tel Aviv. Bitan, segons apunten alguns mitjans locals, ha estat una de les persones fonamentals per a la redacció del conflictiu projecte de llei de les recomanacions.

La corrupció dins de la política israeliana és una constant i en aquests moments hi ha diversos alts càrrecs investigats pel Lahav 433 i per altres estaments policials i judicials.

El ministre de Treball, Haim Katz, està investigat per suposats delictes com l'ús d'informació privilegiada i extorsió. Per la seva banda el ministre d'Interior, Aryeh Deri, haurà de respondre per vendre uns apartaments al seu germà a un cost molt inferior al del valor del mercat.

Els diputats Nisan Slomiansky i Miki Zohar també han estat investigats recentment. El primer per suposats assetjaments sexuals a dues dones i el segon per suposades irregularitats en la construcció de la seva casa. Un altre dels alts càrrecs que està sota sospita és el ministre d'Agricultura, Uri Ariel.