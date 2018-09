Netanyahu demana als països d'Occident que s'uneixin a Trump en la seva lluita contra l'Iran

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha llançat una crida aquest dimecres als països occidentals perquè s'uneixin al president dels Estats Units, Donald Trump, en la seva lluita contra l'Iran, que ha qualificat de règim "terrorista".

L'endemà de l'acte de record pels 17 anys dels atemptats contra les Torres Bessones de Nova York i el Pentàgon a Washington, Netanyahu ha assenyalat al començament de la reunió setmanal amb el seu gabinet que, si bé el món actua fins a cert punt contra el terrorisme islamista, no és suficient. Ha recordat que l'atemptat del 2001 va ser obra d'Al-Qaida: "Al-Qaida va passar la torxa al Daeix [acrònim àrab de l'Estat Islàmic], alhora que l'Iran promou el terrorisme internacional".

El cap del govern israelià ha dit que els "xiïtes radicals liderats per l'Iran" i els "sunnites radicals dirigits pel Daeix" coincideixen en un únic objectiu: "Eliminar les societats lliures, tal com les coneixem, eliminar Israel i, al final, eliminar també Occident". En aquest sentit, Netanyahu ha dit que el món lluita contra el Daeix però no contra l'Iran: "El que veiem és l'Iran enviant cèl·lules terroristes a Europa i els líders europeus tranquil·litzant l'Iran i reconciliant-s'hi". Per contra, ha recordat que Israel coopera constantment amb els altres països per aturar possibles atacs terroristes.

El primer ministre israelià ha tornat a agrair la decisió nord-americana de tancar l'oficina de representació diplomàtica palestina a Washington.