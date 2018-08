Netanyahu vol prohibir l'ús de banderes palestines en territori israelià

Una diputada israeliana ha presentat aquest dimecres un projecte legislatiu que preveu penes de presó per a qui a Israel porti banderes de països hostils, després de la protesta contra la llei d'identitat jueva en la qual van onejar banderes palestines, segons informa el diari 'Israel Hayom'.

La proposta presentada per Anat Berko, parlamentària del Likud –el partit del primer ministre, Benjamin Netanyahu–, penalitzaria amb fins a un any de presó l'ús de banderes en manifestacions públiques de països considerats enemics o òrgans adversos, com l'Organització per a l'Alliberament de Palestina.

"Això determina la regla de reciprocitat. És a dir, si algú no permet que s'aixequi la bandera d'Israel al seu espai públic, la seva bandera no onejarà en les reunions públiques en espais israelians", ha declarat Berko sobre el projecte que serà portat a votació a l'octubre al Parlament israelià.



El mitjà 'Israel Hayom' assegura que la diputada té el suport dels membres del govern de coalició per convertir en llei la seva proposta.

L'11 d'agost, la minoria àrab a Israel, els palestins que es van quedar després de la creació de l'Estat d'Israel el 1948, va protagonitzar una massiva protesta a Tel Aviv contra la polèmica llei de l'estat nació, en la qual es van fer onejar banderes palestines i es van entonar càntics contra Israel.

Netanyahu ha defensat l'aprovació de la polèmica normativa, que reconeix la identitat exclusivament jueva del país i atorga el dret d'autodeterminació només a aquest col·lectiu, i ha dit que els seus adversaris volen un "estat palestino-israelià".



"Molts dels manifestants volen derogar la llei del retorn, cancel·lar l'himne nacional, doblegar la nostra bandera, suspendre Israel com l'estat nacional del poble jueu i convertir-lo –com van dir els seus portaveus– en un estat palestino-israelià", va dir Netanyahu l'endemà de la protesta.

La proposta de Berko pretén incloure el supòsit de la bandera a l'actual normativa sobre reunions que ja prohibeix reunions públiques, "de tres persones com a mínim", quan hi ha intenció de "pertorbar la pau", i que estipula que "els que participin en una reunió prohibida seran condemnats a un any de presó".