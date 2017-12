Israel i Palestina, la cara i la creu d'una decisió que trenca l''statu quo' de Jerusalem

La jornada de dimecres ha estat llarga als territoris palestins i des del matí s'hi han enregistrat protestes pacífiques tant als carrers de Cisjordània com als de la Franja de Gaza, amb crema de banderes inclosa. Ja de nit, la declaració del president Donald Trump que reconeix Jerusalem com a capital d'Israel i ordena el trasllat de l'ambaixada nord-americana de Tel Aviv a aquesta ciutat, ha estat seguida amb molt d'interès per palestins, i també pels israelians, encara que ja s'havien filtrat els principals punts de l'al·locució en un sentit general.

Els palestins han condemnat una declaració que consideren "irresponsable" i contrària als interessos de la pau al Pròxim Orient. De fet, el secretari general de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina, Saeb Erekat,ha dit que el president Trump ha desqualificat els Estats Units com intermediari en el procés de pau, i en el mateix sentit s'ha expressat el president Mahmud Abbas.

La jornada de pluja intensa ha contribuït al fet que no hi haguessin grans concentracions de gent als carrers. Tot i que algun líder palestí ha comparat les paraules de Trump amb la resolució de les Nacions Unides de fa setanta anys aprovant la partició de Palestina, les botigues han obert amb normalitat. Això sí, per tot arreu era visible el disgust de joves i grans.

A l'altra banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha enregistrat un petit parlament on ha agraït el gest de Trump i ha demanat a tots els països del món que "segueixin les passes" del president nord-americà. Netanyahu ha ordenat els seus ministres que no facin declaracions desagradables a la premsa, i tots ells han hagut de passar tot el dia sense obrir la boca.

Per tal d'evitar un xic la pressió del carrer, Mahmud Abbas ha afirmat que el més important ara és la reconciliació entre les diverses faccions palestines, i ha ordenat el seu primer ministre, Rami Hamdal·lah, i els seus negociadors que demà dijous viatgin a la Franja de Gaza per reprendre les negociacions amb Hamàs.

Les converses per la reconciliació es van aturar fa una setmana quan va quedar clar que les posicions de Hamàs i de Fatah estan molt allunyades. La interrupció va ser una conseqüència lògica de la impossibilitat de resoldre el problema dels funcionaris palestins què va contractar Hamàs durant la passada dècada i què Fatah vol acomiadar. També es va fer evident que Hamàs mai renunciarà a les armes de la resistencia, una demanda de Fatah què la resta de faccions palestines troba inassumible.