Netanyahu es reunirà amb Putin cinc dies abans de les eleccions d'Israel

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, es reunirà aquest dijous amb el president rus, Vladímir Putin, just cinc dies abans que se celebrin les eleccions parlamentàries d'Israel. El motiu de la trobada és parlar sobre problemes regionals i buscar una solució conjunta per al futur de Síria.

Baixar al-Assad, president de Síria i aliat de Putin, torna a controlar el país després de vuit anys de guerra, fet que no és vist amb bons ulls per Israel. El president sirià té forts lligams amb l'Iran i l'organització libanesa Hezbol·lah, que li han donat suport militar en la guerra. Netanyahu tem que això doni peu a l'Iran a instal·lar bases militars a Síria des d'on atacar el territori israelià, i per això ja ha llançat diversos atacs aeris contra posicions iranianes en aquest país.

Els dos presidents ja es van reunir el febrer passat a Moscou: "Els vincles entre nosaltres han impedit la fricció entre els nostres exèrcits i van contribuir a la seguretat de la regió", va dir llavors Netanyahu en la dotzena reunió entre els dos presidents el setembre del 2015.

La reunió d'aquest dijous també es pot entendre com un intent de Netanyahu per reforçar la seva imatge com a líder influent mundialment davant del seu principal competidor a les eleccions, el centrista Benny Ganz. Recentment el mandatari israelià s'ha reunit amb Donald Trump i Jair Bolsonaro, el seus homòlegs als Estats Units i al Brasil.

Les acusacions de corrupció han destruït la imatge de Netanyahu els últims mesos. Les enquestes de moment el situen com a segona força per darrere del partit de Ganz. De tota manera, no es preveu que cap dels dos partits pugui governar en solitari. En aquest sentit, el pròxim president d'Israel serà qui aconsegueixi sumar amb altres partits. Mentre Netanyahu es mostra partidari a pactar amb l'extrema dreta, el candidat opositor opta per formar una coalició de centreesquerra.