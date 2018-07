"Ningú pensava que podríem salvar els nens"

"No estem segurs de si això és un miracle, una ciència, o què. Tots els tretze 'senglars' són ara fora de la cova". Així anunciava la unitat d'elit tailandesa Navy Seal la fi del rescat de l'equip de futbol infantil que durant 18 dies ha estat atrapat a la cova Tham Luang, al nord del país. Els 12 nois i el seu entrenador es troben actualment rebent tractament mèdic en un hospital de la zona. Tot i estar en habitacions tancades i en quarantena, els equips mèdics han confirmat que es troben en bones condicions després d'haver estat tots els dies a la foscor, en un ambient humit i fangós i sense menjar.

L'únic que ha enfosquit les celebracions per l'èxit de l'operació ha sigut la mort d'un dels bussejadors tailandesos, produïda a l'interior de la cova mentre preparava el terreny per a l'evacuació dels menors.

"Vull donar les gràcies a l'entrenador per haver ajudat els nens a sobreviure tant de temps", ha afirmat emocionada una veïna de Chiang Rai, vestida tradicionalment, que no podia evitar plorar d'alegria. "Recordo totes les cares, especialment les dels nois més joves".

El cap de la missió de rescat, Narongsak Osotthanakorn, ha estat rebut per les desenes de periodistes que cobrien les tasques de rescat amb grans aplaudiments per la feina feta. "Ningú pensava que podíem fer-ho, era un rescat per a un país del primer món –ha afirmat abans de reivindicar–: Però era una missió que l'equip de Tailàndia podia dur a terme". El responsable ha tingut paraules de reconeixement per als "herois" dels equips internacionals que s'han sumat a l'operació. "Aquesta missió ha tingut èxit perquè teníem poder. El poder de l'amor que tothom ha enviat als 13" atrapats.

Els nens estan en quarantena a causa del risc d'infecció i seguiran a l'hospital durant una setmana per fer-los proves. De moment, han pogut veure els seus pares a través de vidres i alguns ja han pogut ingerir sòlid i complir el desig de menjar un tros de pa amb xocolata.