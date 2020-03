L'epidèmia de coronavirus supera els 100.000 afectats a tot el món

El coronavirus ja ha superat la barrera de les 100.000 persones infectades, i ja hi ha 87 països afectats, segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins. L'increment del nombre de contagis es deu sobretot al fet que l'Iran ha reconegut 1.234 casos nous en un sol dia, que eleven la xifra total al país a 4.747. Teheran ha amenaçat amb recórrer a la força per impedir el desplaçaments entre ciutats, sobretot amb motiu de la celebració de l'Any Nou Persa el 21 de març. A Itàlia, epicentre del brot a Europa, han mort 46 persones en les últimes hores (ja són 197 víctimes en total), i s'hi han declarat 4.636 casos.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) demana a tots els països que no perdin el temps i dediquin tots els esforços a aturar l'epidèmia del coronavirus Covid-19. "No es tracta d'un simulacre", ha proclamat el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l'agència internacional de la salut, que creu que "no és moment de posar excuses" sinó per implicar-s'hi totalment. En aquest sentit, ha retret que encara hi ha una “llarga llista” de països que no actuen com demana l'estat d'alerta, sense assenyalar-ne cap en concret.

Fins ara, el nou coronavirus s'ha detectat en 87 països repartits per tots els continents, els últims aquest dijous: la Ciutat del Vaticà, Bhutan i Sèrbia. Des de la Xina, l'origen del brot, fins a Sud-àfrica, l'Equador, Palestina i Espanya.

Al continent europeu hi ha hagut un increment significatiu dels contagis a França, on s'ha passat de 154 casos a 577 (i de dos morts a nou) i el president Emmanuel Macron ha instat la ciutadania a limitar les visites a la gent gran. Al Regne Unit s'ha produït la segona mort i la primera als Països Baixos.

La Xina continental continua concentrant la immensa majoria de contagiats, amb 88.500 casos diagnosticats i 3.042 morts. La meitat dels afectats de la Xina continental, unes 53.000 persones, s'han recuperat satisfactòriament, tot i que s'han detectat reinfeccions en pacients que van ser donats d'alta. Les autoritats confien que els nous positius s'aniran reduint progressivament fins a aconseguir arribar a "gairebé zero" a finals d'aquest mes de març. En les últimes hores no s'han detectat nous casos d'infeccions a la província xinesa de Hubei, sense comptar-hi la capital, Wuhan, l'origen del brot. A la ciutat, de 14 milions d'habitants que continuen sota quarantena obligatòria, s'han confirmat 126 noves persones malaltes. En altres regions on ja fa dies que no s'han declarat nous casos s'estan plantejant avançar la reobertura de les escoles. També s'estudiarà aixecar les restriccions de viatjar a Hubei si la situació millora.

Després de la Xina, el segon país més afectat és Corea del Sud, amb gairebé 6.600 casos. El brot ha portat a un conflicte diplomàtic amb el Japó, que ha anunciat que posarà en quarantena en edificis del govern, a partir de dissabte, tothom qui arribi al país des de Corea del Sud.

El vicepresident Mike Pence saludant una dona amb el braç com a prevenció del coronavirus

Per la seva banda, els Estats Units naveguen entre la minimització del president Donald Trump respecte a l'impacte real del coronavirus i la del seu vicepresident, Mike Pence, que encapçala el comitè de crisi. A diferència de Trump, Pence ha admès que la situació al país és complexa i ha demostrat que es pren seriosament les recomanacions dels experts sanitaris d'evitar el contacte físic a l'hora de saludar.

Pence ha visitat l'estat de Washington, al nord del país, on s'ha declarat l'emergència pel coronavirus, i ha promès que la Casa Blanca farà una aportació extra per contenir l'epidèmia després que assumís que no hi ha prou kits per fer les proves diagnòstiques entre els casos sospitosos. La falta de kits per fer les proves pot comportar que el balanç real de la malaltia sigui molt més elevada de la que s'ha declarat: 230 positius i 14 morts. Però el subdiagnòstic nord-americà està relacionat amb una altra causa: les cares factures sanitàries i el fet que les cobertures mèdiques no cobreixin tota la població.