Incertesa pel segrest de la dona d'un multimilionari noruec

Incertesa i nervis a Noruega pel segrest d'Anne-Elisabeth Hagen, la dona d'un multimilionari noruec. Segons va informar ahir la policia, Hagen, de 68 anys, va ser vista per últim cop el 31 d'octubre a casa seva, al municipi de Lørenskog, al nord-est d'Oslo. Des de llavors, més de dos mesos, ningú ha tingut cap notícia del seu parador ni tampoc del seu estat de salut.

"Durant tot aquest temps no hem rebut senyals de vida de la desapareguda, però tampoc podem dir que estigui morta", va apuntar ahir l'inspector policial, Tommy Brøske, que va explicar que no havien volgut fer públic el cas fins ara per evitar més complicacions en una investigació que està sent molt costosa. Ara per ara, i segons va confessar Brøske, la hipòtesi principal és que els segrestadors van entrar a dins la casa de Hagen i se la van endur a la força.

Un suposat rescat de 9 milions

Ahir les autoritats policials també van dir que els segrestadors es van posar en contacte amb la família de Hagen a través d'una plataforma digital per demanar diners a canvi de la llibertat de la dona. "Han amenaçat de fer mal a Hagen si no es fa el pagament", va informar la policia, que no va voler fer pública la quantitat sol·licitada pel rescat. Malgrat això, molts mitjans de comunicació del país nòrdic asseguraven que els segrestadors han demanat fins a nou milions d'euros a canvi de la seva llibertat. A més, i segons les mateixes publicacions, haurien exigit la transferència a través de la criptomoneda Monero, pròpia del crim organitzat perquè és molt segura i totalment anònima.

540x306 La policia treballa a les a fores de la casa d'Anne-Elisabeth Hagen. / REUTERS La policia treballa a les a fores de la casa d'Anne-Elisabeth Hagen. / REUTERS

Atès el risc del cas, Noruega ha implicat diversos cossos policials en la investigació, com l'Europol i la Interpol. "No sabem si Hagen és a Noruega o a l'estranger", va afegir Tommy Brøske.

La segrestada està casada amb l'inversor immobiliari que controla una de les principals elèctriques noruegues, Tom Hagen. La revista econòmica 'Kapital' ha publicat un informe que situa Hagen al lloc 179 de les fortunes del país, amb una suma de 1.700 milions de corones, que equivalen a 174 milions d'euros.