Noces de sang al Líban

Amb l’estiu arriba la temporada de les bodes i, amb elles, al Líban arriben també els accidents per bales perdudes. Només el 2017 hi va haver un total de 99 víctimes al país per accidents amb armes de foc, és a dir, pels trets disparats a l’aire durant la celebració d’un casament, segons dades de l’ONG Moviment Permanent per la Pau (PPM, en les seves sigles en anglès).

Les armes són presents en qualsevol acte de la vida quotidiana dels libanesos. Casaments, enterraments, graduacions o festes de Cap d’Any són ocasions propícies per deixar anar ràfegues de trets que expressen tant sentiments de felicitat com de dol.

“Tenir una arma és una cosa cultural i social, al Líban. És sinònim de masculinitat i de poder”, explica Fadi Abi Allam, director del PPM, que fa més de 30 anys que lluita amb la seva ONG per desarmar el Líban.

Encara que al país del cedre la possessió d’una arma per a ús civil, així com la seva compravenda, està prohibida per la llei, tothom aconsegueix una llicència d’armes i guarda almenys una pistola a la tauleta de nit, o un rifle a l’armari.

Hi ha quatre milions d’armes en mans de civils al Líban, un país que té menys de cinc milions d’habitants i només 30.000 llicències d’armes registrades, segons Abi Allam.

El PPM dirigeix campanyes per conscienciar la societat libanesa i les autoritats. Un dels seus últims projectes és una pàgina web falsa d’una empresa fictícia per organitzar casaments (www.eleguns.com) que ofereix als nuvis contractar tiradors professionals, homes i dones, per entre 300 i 400 dòlars (entre 257 i 340 euros). També es pot triar el tipus d’arma -des de la clàssica AK-47 fins a una pistola més sofisticada- i el nombre de trets per la suma d’uns altres 300-400 dòlars. Després de calcular el cost total del servei, la pàgina et dirigeix al següent missatge: “El cost real per aquest servei d’armes pot ser la vida d’un amic o un familiar”.

Armats pel sectarisme

Segons l’activista, el problema de les armes no ve tant per la guerra civil, quan van entrar armes i municions sense control als campaments palestins i després van caure en mans de les milícies tant cristianes com musulmanes, sinó pel sectarisme. Abans que fos assassinat Rafiq Hariri el 14 de febrer de 2005, un kalàixnikov al mercat negre costava 250 dòlars (214 euros). Després de la seva mort, va pujar als 1.000 (857 euros).

“La sensació d’inseguretat en va fer créixer la demanda i se’n va incrementar el preu. Ràpidament la gent d’un bàndol i de l’altre es van armar”, relata el pacifista. Fins fa uns anys era habitual que cada vegada que Hassan Nasral·lah, líder de la milícia xiïta Hezbol·lah, feia un discurs als suburbis de Beirut, a l’altre costat de la ciutat se sentien trets dels simpatitzants de Futur, el moviment polític al qual pertany l’ex primer ministre libanès Fouad Siniora i el seu successor, Saad Hariri (sunnita).

“Els trets serveixen per enviar un missatge a l’altre: «Compte, que tenim armes i les farem servir si cal»”, explica el director de PPM.

El govern ja va endurir la llei

No obstant això, Abi Allam reconeix que les autoritats libaneses van fer un pas important, tot i que no suficient, amb l’aprovació al Parlament a finals de 2016 d’una nova llei per regular les armes al Líban, que enduria les condemnes per possessió d’armes. Sota la nova legislació, el detingut per tinença d’armes o per utilitzar-ne en celebracions ha de pagar una multa de 3.600 dòlars (3.088 euros), se li retira la llicència d’armes per a tota la vida, i a més pot arribar a complir una condemna de sis mesos de presó. Abans d’aquesta reforma, el càstig era irrisori. Quan un civil era detingut per portar una arma o haver disparat a l’aire en llocs públics -en cas que no hagués ferit a ningú-, pagava una multa d’uns 30 dòlars (25 euros) i havien de passar 15 dies a la presó. “Desgraciadament, la majoria dels detinguts eren posats en llibertat l’endemà, gràcies a l’ajuda d’algun familiar que treballa a la policia”, lamenta Fadi Abi Allam.

“Ara el problema és que la prohibició rarament es compleix i els casos mai arriben als jutjats”, adverteix el cap de l’ONG antiarmes.

Hi ha una dita libanesa que diu que quan neix un fill mascle també neix una arma. “Vaig créixer en una típica família libanesa a Baalbek, a la vall de la Bekaa, i cada nit jo i els meus quatre germans ens reuníem a la sala amb el meu pare, que portava quatre o cinc fusells AK-47 i ens posava a desmuntar-los, netejar-los i carregar-los. Ens va ensenyar a disparar. Jo ho odiava. Sempre he odiat les armes. Ens eduquen dient-nos que quan hi ha un problema ho solucionem amb les armes”, explica Amer Jabali, dissenyador d’alta costura nord-americà-libanès i propietari d’una botiga de vestits de núvia al cèntric i cosmopolita carrer de Gemayseh, a la capital libanesa.

A l’aparador de la seva boutique, Deviations, hi ha un rètol en anglès en què es pot llegir: “Fes boicot a les armes... salva vides”. “Vaig posar aquest anunci a l’aparador perquè, almenys, quan la gent jove passi per davant i el vegi pugui servir per reflexionar”, indica Jabali. És una manera de recordar els libanesos que, més fàcilment del que pensen, “el dia més feliç de la seva vida pot acabar en tragèdia”.