La gran minera russa Norilsk Nickel, sota investigació per vessament de residus tòxics a l'Àrtic

Les autoritats russes investiguen la gran companyia minera Norilsk Nickel pel vessament massiu de residus tòxics en una zona verge de la tundra de l'Àrtic. Membres de Greenpeace i periodistes del diari independent rus Novaia Gazeta han publicat vídeos enregistrats aquest diumenge, 28 de juny, que mostren grans canonades metàl·liques que expulsen litres i litres d'aigua tòxica enmig dels arbres i al riu Haraelah, que va a parar al llac Piasino. Acompanyats d'un extreballador de Norilsk Nickel, els periodistes i activistes mostren com les canonades procedeixen de la planta de Talnakh, propietat de Norilsk Nickel, i expliquen que el vessament conté altes dosis de metalls com ara níquel, cobalt i cobre, a més d'àcid sulfúric.

Ядовитые отходы «Норникель» прямо сейчас сливает в реку. Еще одно видео от 28 июня https://t.co/21DV4VXVW8 pic.twitter.com/L1PiG2dr4w — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 28, 2020

L'empresa minera nega que l'aigua contingui residus tòxics però tot i així, arran de la publicació de les imatges, ha suspès alguns dels treballadors i diu que investiga els fets. "Els que són responsables de la planta han estat suspesos per haver permès una violació flagrant de les normes operatives de residus de la planta", deia l'empresa en un comunicat, en què anunciava que havia "obert una investigació sobre els fets" i que "la companyia treballa amb el ministeri de Recursos Naturals i el d'Emergències".

Els treballadors de la planta van intentar que els periodistes deixessin de gravar i de seguida van desmuntar les canonades. Però segons l'agència de notícies Interfax, només aquest diumenge ja s'havien abocat 6.000 metres cúbics de líquid utilitzat per processar minerals, i el vessament havia durat "unes quantes hores".

No és el primer cas de contaminació de l'Àrtic en què es veu involucrada Norilsk Nickel. Tot just fa un mes, a finals de maig, es va produir el vessament de 21.000 tones de fuel des d'un tanc de combustible d'aquesta mateixa companyia, que van contaminar el riu Ambarnaia, que també desemboca al llac Piasino.

De fet, la ciutat de Norilsk, on hi ha aquesta gran companyia minera russa, es considera una de les zones més contaminades del planeta precisament per la presència d'aquesta mineria intensiva que la converteix en una de les principals zones productores de níquel, cobalt, pal·ladi i coure, materials indispensables per a moltes de les noves tecnologies, també la tecnologia verda.

Ara el Comitè d'Investigació de Rússia ha posat en marxa un expedient per recollir informació d'aquest vessament revelat per Novaia Gazeta. Amb tot, la companyia minera assegura que l'aigua que aboquen les canonades a les imatges no conté materials tòxics perquè l'aigua utilitzada per depurar els extractes miners, diuen, es trasllada fora de la zona per evitar accidents que puguin acabar amb algun vessament.

Però la policia local afirma que està investigant "possibles vessaments de residus tòxics a la tundra". Aquesta zona d'alt valor ambiental que cobreix una bona part del cercle polar àrtic està patint, a més de la contaminació, els efectes de l'emergència climàtica, perquè el seu subsòl està format per una capa de terra congelada, l'anomenat permafrost, que s'està desfent a una velocitat molt més alta de l'esperada. De fet, el vessament de fuel de finals de maig, segons l'empresa Norilsk Nickel, va ser causat per la ruptura del tanc que el transportava a causa del moviment de terra que va generar el desglaç del sòl on s'assentava.