Nou desapareguts i dos bombers morts en els incendis descontrolats a Califòrnia

Nou persones estan desaparegudes i dos bombers han mort en els arrasadors incendis que assolen el nord de Califòrnia, als Estats Units. Ja s'han cremat 19.000 hectàrees de terreny.

Més de 3.400 agents dels bombers lluiten contra els focs que segueixen descontrolats a causa dels forts vents i les altes temperatures. En tot l'estat hi ha fins a 17 incendis actius, i s'ha detingut una persona per presumptament haver-ne iniciat alguns.

Unes 38.000 persones han fugit de les seves cases i centenars d'edificis han sigut destruïts per les flames, sobretot a la localitat de Redding, al nord de Califòrnia, i els seus voltants.

Un membre del departament de bombers de Redding i l'operador d'un buldòzer han mort a causa de l'incendi i l'hospital local ha tractat vuit persones més per cremades, entre elles tres bombers.

A més a més, nou persones estan desaparegudes, inclosa una dona i els seus dos besnets. El marit havia sortit de casa dijous a la nit quan un dels besnets el va trucar per demanar-li que torné "perquè el foc s'estava acostant a la casa", segons va explicar ell mateix a mitjans locals nord-americans.

Aquest incendi a la zona nord de l'estat ja ha cremat 17.800 hectàrees a la zona, i un altre foc al centre de Califòrnia, conegut com el de Ferguson, ha arrasat 18.615 hectàrees. Un altre incendi important, a la localitat d'Idyllwild, a les muntanyes de San Bernardino, al sud de l'estat, ha consumit 4.700 hectàrees.



En aquest últim cas, el foc hauria sigut provocat per Brandon McGlover, de 32 anys, segons ha informat la fiscalia del comtat de Riverside, que ha anunciat la seva detenció com a principal sospitós d'aquest i altres focs, per als quals s'enfronta a 15 càrrecs criminals i se li ha fixat una fiança d'un milió de dòlars. La pena per aquests delictes pot ser de cadena perpètua.

L'incendi de Ferguson va començar el 13 de juliol al Bosc Serra Nacional de l'est de Califòrnia i va obligar a tancar almenys tres sectors del popular Parc Nacional de Yosemite. Aquest cas estava contingut en un 29% ahir divendres, segons l'últim balanç.



El governador de Califòrnia, Jerry Brown, ha sol·licitat ajuda d'emergència al govern federal per prevenir "una imminent catàstrofe" en el comptat de Shasta, al qual pertany Redding, i també al de Riverside. Alhora, s'estaven enviant provisions per als residents evacuats, a més de tenir cura dels cavalls i el bestiar rescatat dels ranxos de la zona.

Els incendis forestals ja han cremat 1,7 milions d'hectàrees a tots els Estats Units en el que portem de 2018, una extensió molt per sobre de la mitjana dels últims 10 anys però inferior a la del mateix període de l'any passat, quan es van cremar 2,13 milions d'hectàrees.