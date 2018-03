Diversos ferits en un nou tiroteig en un centre escolar dels Estats Units

Diverses persones han resultat ferides en un nou tiroteig múltiple aquest dimarts en un institut dels Estats Units, en concret a l'institut de Great Mills, una ciutat a uns 110 quilòmetres al sud de Washington D. C., a l'estat de Maryland.

"El centre escolar s'ha tancat. L'oficina del xèrif és al lloc dels fets", deia el web, que ha sigut bloquejat. Efectius de l'FBI de Baltimore s'han desplaçat a l'institut per intentar sufocar l'incident, del qual encara se'n desconeix l'abast.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School